Bergheim: Wie weiter mit der Kläranlage Unterstall?

Plus Weil die Kläranlage in Unterstall überlastet ist, hat der Gemeinderat über Vorschläge beraten. Alle Varianten kosten mehrere Millionen.

Dass der Kläranlage in Attenfeld keine Zukunft beschieden ist, das ist seit längerem klar. Eine aufgrund der neuen Wasserrahmenrichtlinie der EU erforderliche Sanierung der Anlage rechne sich nicht mehr, erklärt Bürgermeister Tobias Gensberger. Die gut zwei Millionen teure Druckleitung nach Unterstall ist bereits beschlossene Sache. Doch auch die dortige Kläranlage stößt bereits an ihre Grenzen.