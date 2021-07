Bergheim

Betriebsunfall in Bergheim: Lastwagen kippt in den Schulzweiher

Dieser Kipper rutschte Donnerstagvormittag in den Schulzweiher bei Bergheim. Der Lastwagen-Fahrer konnte selbstständig aussteigen – aber 140 Liter Diesel verunreinigten das Gewässer.

Plus Der 32-jährige Fahrer kann unverletzt aussteigen – allerdings sind 140 Liter Diesel ausgelaufen. Wie es mit dem Weiher nach der Renaturierung weiter gehen soll.

Von Winfried Rein

Zwischenfall am Schulzweiher bei Bergheim: Ein Lastwagen-Fahrer kippte am Mittwoch gegen 9.50 Uhr beim Abladen von Humus mit seinem Laster in den Kiesweiher. Der Muldenkipper tauchte nur teilweise unter und der 32-jährige Fahrer konnte unverletzt aus dem Führerhaus herausklettern.

