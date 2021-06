Bergheim

Hausbau in Bergheim: Keine Steingärten am Luckerberg

Steingärten sind in den letzten Jahren in Mode gekommen. Einmal angelegt, benötigen sie quasi keine Pflege mehr. Unter Naturfreunden sind solche Gärten allerdings verpönt.

Plus Der Gemeinderat Bergheim hat die eingegangenen Stellungnahmen zum Gebiet im Norden der Gemeinde diskutiert. Wo beim Bebauungsplan nachjustiert werden muss.

Von Michael Kienastl

Der Bedarf an Wohnraum ist groß in der Gemeinde Bergheim, seit Jahren steigt die Bevölkerungszahl in der Gemeinde zwischen Neuburg und Ingolstadt. „Wir liegen mit dem Angebot deutlich unter der aktuellen Nachfrage“, sagt Stefan Gößl von der Verwaltungsgemeinschaft Neuburg. Da verwundert es nicht, dass die Gemeinde die Erschließung von neuem Bauland weiter vorantreiben will.

