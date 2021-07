Landwirtschaft: Letzter Rinderhalter Bergheims darf seinen Betrieb aussiedeln

Georg Burger, der letzte Rinderhalter Bergheims, darf seinen Betrieb aus Bergheim an den Ortsrand an der Eichstätter Straße aussiedeln – allerdings nur unter einer Bedingung.

Georg Burger, der letzte Rinderhalter Bergheims, darf seinen Betrieb aus Bergheim an den Ortsrand an der Eichstätter Straße aussiedeln – allerdings nur unter der Bedingung, dass er sich um den Wegeunterhalt der momentan als Feldweg ausgebauten Zufahrt kümmert, dass er die Löschwasserversorgung sicherstellt und einen Wasseranschluss verlegen lässt.

Bergheim: Neuer Milchviehstall mit Jungviehseite, Güllegrube und Bergehalle wird entstehen

400 Meter westlich der Straße wird ein neuer Milchviehstall mit Jungviehseite, Güllegrube und Bergehalle sowie in zweitem Bauabschnitt ein Kälberstall entstehen. Die Rinderhaltung an der bisherigen Hofstelle soll aufgegeben werden.

Den Antrag auf Nutzungsänderung eines Zweifamilienhauses in Unterstall in Wohnung und Praxis hat der Bergheimer Gemeinderat zur Brandschutzprüfung an das Landratsamt verwiesen. Sechs Stellplätze müssen mindestens errichtet werden. Hier gab es eine kurze Diskussion. Karl Braun monierte, es gebe bereits einige Präzedenzfälle – die Autos parkten letztlich auf der Straße. „Das wird dort genauso sein“, prophezeite er. „Können wir weitere Stellplätze durchsetzen?“, fragte Bürgermeister Tobias Gensberger seinen Geschäftsleiter. Stefan Gößl schüttelte den Kopf – mehr ginge nur freiwillig. Zweite Bürgermeisterin Claudia Heinzmann erklärte, niemand sei verpflichtet, Stellplätze zu benutzen, daher lohne sich die Aufregung nicht. Der Gemeinderat rät, zwei zusätzliche, also insgesamt acht Stellplätze vorzuhalten.

„Es gibt auch Bauwerber, die machen freiwillig mehr“, kommentierte Gensberger den nächsten Bauantrag für ein 18 mal 13 Meter großes und knapp zehn Meter hohes Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten und Garagen sowie Stellplätzen in der Hauptstraße. An der Stelle waren bereits einmal acht Wohneinheiten plus zwei Souterrainwohnungen im Keller geplant und genehmigt gewesen, daher wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.