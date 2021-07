Lastwagen kippt bei Bergheim in Kiesweiher - Fahrer unverletzt

Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen in einen Kiesweiher bei Bergheim gekippt. Der 32 Jahre alte Fahrer des Muldenkippers blieb dabei unverletzt.

Beim Abladen von Auffüllmaterial ist am Donnerstag gegen 10 Uhr morgens ein 32-Jähriger mit seinem Muldenkipper in einen Weiher gekippt.

Polizei Neuburg meldet: Lastwagen kippt bei Unterstall in Weiher

Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann das Führerhaus unverletzt verlassen. Aus dem Lastwagen liefen rund 140 Liter Diesel aus und ergossen sich in das Gewässer. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterstall, Bergheim und Neuburg konnten den Treibstoff mit Hilfe einer Ölsperre binden. Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes waren vor Ort, heißt es in dem Bericht weiter. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in geschätzter fünfstelliger Höhe. (nr)