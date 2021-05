Schnelltestzentrum in Bergheim eröffnet - BRK will keine "Wanderungen"

Zum Start des Schnelltestzentrums in Bergheim am Donnerstagabend kamen bereits dutzende Bürger. Das BRK betont, dass das Zentrum vorwiegend für Bergheimer Bürger gedacht ist.

Das Schnelltestzentrum in Bergheim ist eröffnet. Zum Start am Donnerstagabend kamen bereits dutzende Bürger in die Dorfhalle, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Bürgermeister Tobias Gensberger sprach von mindestens 35 Anmeldungen zum Start. Darunter war etwa Angelika Ammler aus Unterstall. „Ich will zum Einkaufen und auf der sicheren Seite sein“, sagte sie. Die Testmöglichkeit in Bergheim sei für sie nicht nur räumlich gut gelegen, sondern vor allem auch zeitlich. In Bergheim testet ein Team des BRK von Montag bis Freitag sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 18 und 21 Uhr, nach Anmeldung. Für Berufstätige ist das eine gute Zeit, sagte Ammler.

Bergheim: Schnelltestzentrum ist eröffnet

Bürgermeister Gensberger „freut sich riesig“, dass die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem BRK das Testzentrum eröffnen konnte. „Die Räumlichkeit ist passend“, sagte er zum Standort in der Dorfhalle – und gleich nebenan gibt es Essen to go im Sportheim. Der Bürgermeister habe viele positive Rückmeldungen aus dem Ingolstädter Westen und etwa Joshofen und Egweil erhalten. Für die Bürger aus diesen Gebieten eröffnet sich mit Bergheim eine neue Testmöglichkeit.

BRK-Organisator Bernhard Pfahler betonte jedoch, dass es keine „Wanderungen“ geben soll. Grundsätzlich sei das Testzentrum für die Bürger der Gemeinde Bergheim gedacht. Aber natürlich nehme man auch Bürger aus Nachbargemeinden oder Pendler auf. Pro Tag sind bis zu 150 Tests möglich. (ands)

Interessierte können sich online unter www.schnelltest.kkh-sob.de oder telefonisch bei der VG Neuburg unter 08431/6719-0 anmelden.

