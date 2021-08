So läuft es mit der Gasanschluss-Akquise in Bergheim

Plus Derzeit beraten Mitarbeiter der Schwaben Netz GmbH die Bergheimer über einen Erdgasanschluss. Das „Klingelputzen“ übernehmen unter anderem Gemeinderäte. Diese Erfahrungen haben sie gemacht.

Erfreulich viele Bergheimer haben bei einer ersten Umfrage Interesse an einer Gasleitung der Schwaben Netz GmbH gezeigt. Damit das Projekt „Gas und Glas“ verwirklicht werden kann, müssen circa 230 Verträge zusammenkommen. „Jetzt kommt es darauf an, dass die Verträge zurückkommen“, sagt Bürgermeister Tobias Gensberger. Denn nur wenn sich circa 60 Prozent der Grundstücksbesitzer für den Anschluss entscheiden, käme das Unternehmen „in die Nähe der Wirtschaftlichkeit“, wie Gabriele Krybus vom Schwaben Netz-Konzessionsmanagement betont, und erst dann wird gebaut.