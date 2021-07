Umstrittene Luftreinigungsgeräte: Bergheim will kein „totes Pferd“ kaufen

Plus Bürgermeister Tobias Gensberger lehnt die umstrittenen mobilen Luftreinigungsgeräte ab. Womit er seine Ablehnung den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten begründet.

„Wir werden wieder von der Staatsregierung dazu gedrängt, ein totes Pferd zu kaufen.“ Dass sich Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger in der Gemeinderatssitzung ärgern musste, hatte mit Ministerpräsident Markus Söder zu tun. Der möchte nämlich die Schulaufwandsträger verpflichten, mobile Luftreinigungsgeräte für die Klassenzimmer zu kaufen.