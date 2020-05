vor 18 Min.

Bergheim will den älteren Bürgern helfen

Andrea Weck bleibt Seniorenbeauftragte

Von Andreas Dengler

Vor sechs Jahren begann der ehemalige Gemeinderat und Seniorenbeauftragte Egon Fuhrmann (Dorfgemeinschaft Bergheim), ein Seniorenprogramm in der Gemeinde Bergheim aufzubauen. Seitdem finden gemeinsame Mittagstische, Kegelabende und Ausflüge statt. Das sei eine schöne Ergänzung des Dorflebens, sagte Bürgermeister Tobias Gensberger (DBG) auf Nachfrage. Selbst der Bürgermeister nimmt regelmäßig an den Seniorentreffen teil. In Zukunft soll das Angebot fortgesetzt werden. Auf der konstituierenden Gemeinderatssitzung in Unterstall ernannte der Rat Andrea Weck zur Seniorenbeauftragten. Die Unterstallerin übt das Amt bereits seit Anfang dieses Jahres in der Gemeinde aus.

Die ehemalige Gemeinderätin war Nachrückerin für Egon Fuhrmann. Neben Fuhrmanns Sitz im Gremium erbte sie auch dessen Posten als Seniorenreferent. Bei der Wahl im März hat es die Unterstallerin nicht mehr ins Gremium geschafft. Sie sei aber die erste Nachrückerin, sagte Bürgermeister Gensberger.

Neben der Ernennung beschloss der Gemeinderat, dass ein Konzept für eine Nachbarschaftshilfe ausgearbeitet werden soll. Während der Corona-Krise haben viele Bergheimer ehrenamtliche Aufgaben übernommen. So nähten Freiwillige bereits vor der Maskenpflicht 2500 Communitymasken für die Mitbürger. Bürgermeister Gensberger sagte dazu lobend: „Das ist einmalig im Landkreis.“ Eben diese Hilfsbereitschaft soll nach Ansicht des Rats künftig in einer Nachbarschaftshilfe gebündelt werden. In den kommenden Wochen wird die bestätigte Seniorenbeauftragte ein Konzept für ein solches Netzwerk ausarbeiten und dem Gemeinderat vorstellen.

Themen folgen