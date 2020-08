vor 31 Min.

Bergheimer Brücke gesperrt: Geduldsprobe für die Autofahrer

Am Montag bildeten sich wieder lange Staus im Neuburger Norden. Wegen der gesperrten Brücke müssen sich die Kraftfahrer bis Ende August damit abfinden.

Von Winfried Rein

Es war nicht anders zu erwarten: Die Sperrung der Donaubrücke am Kraftwerk Bergheim führt zu einem deutlich stärkeren Verkehrsaufkommen in der Stadt Neuburg. Die Stauzeit begann am Montag mit längeren Wartezeiten bei der Nord-Süd-Querung der Stadt.

Die Autokolonnen reichen auf der Ingolstädter Straße bis zur Rieder Kurve und zu Stoßzeiten bis auf den Berg hinauf. Wer aber zum Beispiel als Pendler die Situation schon kennt, weiß sich auch zu helfen – zum Schaden für andere. Anstatt auf der Ingolstädter Straße im Stau zu stehen, wenn man Richtung Rennertshofen will, sucht man sich Alternativen. Massivem Ausweichverkehr sind mittlerweile die Bürger im Stadtteil Hessellohe ausgesetzt.

Allerdings hat es auch schon längere Staus gegeben, die Sommer- und Betriebsferien wirken sich hier mildernd aus. Wenn allerdings die Stadt Neuburg jetzt im August die Ingolstädter Straße samt Seitenwegen gerichtet hätte, wäre in dieser Phase ein kleines Verkehrschaos unvermeidbar gewesen. Die Straßensanierung ist auf Frühjahr 2021 verschoben worden.

Die Blockade der Bergheimer Brücke geht auf eine weitere Wehrfeldsanierung an der Staustufe durch Betreiber Uniper Wasserkraft zurück. Zum Einheben der Dammtafeln und zum Gerüstbau brauchen die Firmen den gesamten Straßenraum. Die erste Vollsperrung dauert jetzt zwei Wochen lang bis einschließlich Sonntag, 30. August. Weitere Beschränkungen folgen, die letzte Vollsperrung soll am 18. Dezember kurz vor Weihnachten enden. „Wir versuchen, den Verkehr so wenig wie möglich zu behindern, aber unsere Firmen benötigen für bestimmte Arbeiten einen absolut sicheren Umgriff“, sagt Theodorus Reumschüssel, Pressesprecher von Uniper Wasserkraft.

An die Kraftwerksanierung Bergheim hat sich das staatliche Straßenbauamt Ingolstadt „angehängt“. Die Fachbehörde lässt die komplette Bergheimer Spange richten. Nördlich und südlich der Staustufen schaben Fräsmaschinen die Oberschicht ab und bereiten die Neuasphaltierung vor. Die Staatsstraße 2043 erhält vom Kreisverkehr Irgertsheim bis zur Staustufe und weiter bis zum Kreisel vor Schloss Grünau eine neue Fahrbahndecke.

Diese starken Stahltafeln halten an der Staustufe die Donau ab, damit die Handwerker gefahrlos am Wehr arbeiten können. Bild: Winfried Rein

Anfang September folgt der zweite Abschnitt von der Zeller Kreuzung bis zum Kreisverkehr am Audi Experience Center. Dieser Abschnitt gilt als besonders stark frequentiert und benötigt am dringlichsten eine Frischkur. Laut Straßenbauamt wird im September gearbeitet, wenn der nördliche Abschnitt Bergheim bereits wieder befahrbar ist.

Für Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sind die Verkehrsprobleme während der Bergheimer Arbeiten ein weiterer Beweis für die Notwendigkeit einer zweiten Donaubrücke in Stadtnähe. „Seit Jahren weise ich darauf hin, dass wir ein Ventil benötigen, wenn Bergheim oder unsere Elisenbrücke ausfällt“, so der OB. Seine Hoffnungen richten sich jetzt darauf, die bereits vorliegende detaillierte Straßenplanung für eine Osttangente weiterverwenden zu können. Das beauftragte Ingenieurbüro ist, wie berichtet, in Insolvenz gegangen. Eine endgültige Einschätzung der Vergabestelle steht noch aus. Im Herbst erhält der Stadtrat eine Präsentation aller Standortvarianten für eine Brücke, verpflichtend für das weitere Verfahren. Weiteres Ziel sei es, im ersten Halbjahr 2021 das Planfeststellungsverfahren zu beantragen.

