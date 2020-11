vor 20 Min.

Bergheimer müssen für ausgefallene Mittagsbetreuung nichts bezahlen

Aufgrund der aktuellen Situation findet die Mittagsbetreuung an der Schule in Unterstall nur in eingeschränktem Maße statt.

Plus Die Gemeinde Bergheim erlässt Eltern, für deren Kinder die Mittagsbetreuung geschlossen ist, die Gebühren – auch wenn der Staat die Kosten dieses Mal nicht übernimmt.

Von Andrea Hammerl

Seit 9. November ist die Mittagsbetreuung in Unterstall für die dritte und vierte Klasse bis auf Weiteres geschlossen. Diesmal würden entfallende Elternbeiträge nicht mehr vom Freistaat übernommen, teilte Bürgermeister Tobias Gensberger dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit. „Die Regierung macht es sich leicht und geht davon aus, dass die Kommunen ihre Beitragssatzungen inzwischen so geändert haben, dass sie keinen finanziellen Nachteil mehr haben“, rettete er sich in Ironie. „Wir wussten ja damals schon, dass wir noch vier oder fünf Lockdowns bekommen, nachdem wir hundert Jahre lang keinen hatten.“

Für die erste und zweite Klasse kann die Mittagsbetreuung gewährleistet werden, allerdings ohne Mittagessen. Mit den Eltern sei es geklärt, dass den Kindern reichlich Brotzeit mitgegeben wird. Entsprechend entfallen die Gebühren für das Essen. Der Gemeinderat folgte Gensbergers Vorschlag, den Eltern der Dritt- und Viertklässler die Betreuungsgebühren zu erlassen, da sie auch keine Leistung erhalten.

Ob Pandemie-Szenarien und der finanzielle Umgang damit vorsorglich in die Satzung aufgenommen werden solle, wurde kontrovers diskutiert. Steffi Sauerlacher plädierte dafür, eine Regelung für zukünftige Gebühren zu treffen, weil sie davon ausging, „dass uns das mindestens noch nächstes Jahr beschäftigen wird“. Andere Gemeinderäte meinten, sie hätten kein Problem damit, in den ohnehin alle vier Wochen stattfindenden Sitzungen situationsbezogen zu entscheiden. Einstimmig angenommen wurde der Vorschlag von zweiter Bürgermeisterin Claudia Heinzmann, eine Öffnungsklausel aufzunehmen, um sich den Spielraum zu verschaffen, in außergewöhnlichen Fällen die Satzung anzupassen, ohne konkrete Szenarien im Vorfeld detailliert festzuschreiben. Ziel ist, die Satzung nicht unnötig aufzublähen, aber dennoch schnell handlungsfähig zu sein.

Auch mit diesen Themen beschäftigte sich der Gemeinderat:

Baugebiet Luckerberg III: In den Bebauungsplan „ Luckerberg III“, dessen Strukturplan im April beschlossen worden war, sind noch Wünsche der Eigentümer und Gemeinderäte eingearbeitet worden. So wurde ein Regenrückhaltebecken gedreht, um den Spielplatz im Sinne des Naturschutzes gestalten zu können, wie Geschäftsleiter Stefan Gößl erläuterte. Das Baugebiet besteht aus neun Grundstücken, wovon zwei mit dreistöckigen Geschosswohnbauten mit jeweils acht Wohneinheiten bebaut werden können. Der Höhenversatz könnte hier für Tiefgaragen sinnvoll genutzt werden. Auf den übrigen Grundstücken sind maximal zwei Wohneinheiten möglich. Gedankenspiele gibt es noch für weitere Parkplätze und eine E-Auto-Ladestation anstelle der momentan vorgesehenen zweiten Zufahrt zum Regenrückhaltebecken. Bürgermeister Tobias Gensberger ließ noch Doppelhäuser ab 700 Quadratmeter Grundstücksgröße mit aufnehmen.

Baugebiet Fuchswegäcker: In die Auslegung geht der Bebauungsplan „Fuchswegäcker“ in Unterstall . Damit werden nachträglich zwei bereits bebaute Grundstücke und eine Baulücke im Anschluss der Rosenstraße überplant. Zudem entsteht auf einer Teilfläche von 1000 Quadratmetern ein zusätzliches Baugrundstück. Zulässig ist ein Einzelhaus mit maximal zwei Wohneinheiten und einer Wandhöhe von 4,2 Meter, sodass sich der Neubau an den Bestand anpasst.



Baugebiet Gänsberg II: Im Baugebiet „Gänsberg II“ darf in Zukunft zweigeschossig gebaut werden. Bislang waren lediglich Häuser mit Erd- und Dachgeschoss zulässig. Mit 11:1 Stimme wurde die zweite Änderung des Bebauungsplans beschlossen. Kritisch sah das Gerhard Hörmann , der aufgrund der Hanglage und herausschauender Kellergeschosse „eine hohe Wand“ aus Dorfperspektive erwartet. Engelbert Winter dagegen plädierte dafür, zwei volle Geschosse zuzulassen, da bereits in früheren Jahren von anderen Bauherren höhere Kniestöcke als zulässig errichtet wurden. Gensberger rechnet damit, dass hier Toskanahäuser gebaut würden, sodass sich die Gesamthöhe nicht steigere, die Häuser aber insgesamt wuchtiger wirkten. Die zulässigen First- und Wandhöhen sollen in der nächsten Sitzung mit dem Planer besprochen werden. Die Kosten für die Bebauungsplanänderung müssen die Antragsteller tragen.

Große Nachfrage nach Bauplätzen: Jede Menge Anrufe bekommen Bürgermeister und Gemeinderäte mit Anfragen nach Baugrundstücken in den neuen Baugebieten in Unterstall , seit im Gemeindeblatt über die Bürgerversammlung berichtet wurde. „Wir können noch nicht sagen, wann die Grundstücke vergeben werden“, betonte Tobias Gensberger , derzeitige Anfragen seien daher nicht sinnvoll. Geplant ist die Vergabe für das Bergheimer Baugebiet „Unterer Anger“ im kommenden Frühjahr, für die Unterstaller Baugebiete „ Luckerberg II“ und „ Luckerberg III“ zum Jahreswechsel 2021/22. Im Baugebiet „Trauberg II“ gibt es Verzögerungen unter anderem aufgrund des Immissionsschutzes.

Eine neue Adresse: Der Aussiedlerhof der Familie Medele erhält eine richtige Adresse. Da die Zufahrt über den gemeindlichen Feldweg „Östlicher Großsteinweg“ erfolgt, entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich für den Vorschlag „Am Großstein 1“.

Lesen Sie auch: