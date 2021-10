Bertholdsheim: Donaubrücke wird wieder gesperrt

Erneut wird die Donaubrücke bei Bertholdsheim gesperrt. Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen.

Am Samstag, 23. Oktober 2021, ist die Donaubrücke Bertoldsheim gesperrt. Die Sperrung erfolgt ab 8 Uhr und endet voraussichtlich abends.

Brücke Bertoldsheim am Samstag, 23. Oktober, erneut gesperrt

Die Umleitung wird ausgeschildert, bleibt aber auch an den Tagen, an denen die Brücke befahrbar ist, stehen. Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zwingend notwendigen Einschränkungen. Dieses Verfahren der kurzfristigen Bekanntgabe einer Sperrung wurde so gewählt, um eine lang anhaltende Sperrung über mehrere Wochen zu vermeiden