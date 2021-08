Bürgerinitiative gegen den Bertoldsheimer Polder ist enttäuscht von der Politik

Die Bürgerinitiative „Kein Polder Bertoldsheim/Marxheim“ wird alle Optionen nutzen, einen Polder zu verhindern, sagten die Teilnehmer des jüngsten Polderstammtisches.

Viele Interessierte und Betroffene kamen zum Polderstammtisch der Bürgerinitiative (BI) „Kein Flutpolder Bertoldsheim/ Marxheim“ nach Bertoldsheim in die Schloßgaststätte, um sich über den Stand der Polderdiskussion zu informieren und auch um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen.

Zunächst berichteten die BI-Sprecher Angelika Gutmann und Robert Stuber über die Wendung der vergangenen Wochen in Sachen Polder Bertoldsheim. Sie sahen in dem Richtungswechsel eine politisch motivierte Entscheidung, das Flutpolderprogramm nun inklusive einem Polder Bertoldsheim fortzuführen. Die Entscheidung sei entgegen dem Koalitionsvertrag und entgegen den Zusicherungen von Ministerpräsident Markus Söder und auch seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger getroffen worden.

Bürgerinitiative gegen den Bertoldsheimer Polder zeigt sich enttäuscht von der Politik

Die Enttäuschung über diesen "Wortbruch" sei groß und etliche Teilnehmer machten bei der Versammlung keinen Hehl daraus, in den kommenden Wahlen ihre Stimme anderweitig einzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung der BI. Begründet wird die Entscheidung unter anderem mit einer neuerlichen Studie des Bayerischen Landesamt für Umwelt zur Polderwirkung. Der veröffentlichte Synthesebericht sei sehr einseitig pro Polder verfasst und bei genauerer Betrachtung zeigen sich laut Bürgerinitiative erhebliche Mängel der Untersuchungen und Bewertung. Der prognostizierte Nutzen sei in der Praxis wohl kaum erreichbar und bliebe selbst im theoretischen Optimalfall bei wenigen Prozentpunkten Scheitelreduktion, so die BI.

Demgegenüber seien die entstehenden Nachteile, Betroffenheiten und Risiken für die Anlieger am Polder völlig außer Acht gelassen worden. Die Anwesenden waren sich einig, dass ein Polder Bertoldsheim nicht gebaut werden darf und die Bürgerinitiative alle Optionen nutzen werde, gegen den Polder Bertoldsheim vorzugehen. (nr)