Donaubrücke bei Bertoldsheim: Baustart schon im Juli

Plus Der Auftrag über den Bau der Donaubrücke bei Bertoldsheim wurde für zwölf Millionen Euro an zwei Firmen vergeben. Im Juli ist Baustart - und schon im Sommer 2023 soll der Verkehr über die neue Donauquerung rollen.

Der Bau der neuen Donaubrücke bei Bertoldsheim ist startklar: Der Landkreis hat jetzt die Hauptarbeiten an die Firmen Mayerhofer GmbH Simbach/Inn und Stahlbau Plauen GmbH vergeben. Die Arbeitsgemeinschaft soll Anfang Juli mit der Baustelleneinrichtung beginnen. Das Auftragsvolumen umfasst zwölf Millionen Euro, das gesamte Brückenprojekt kostet rund 20 Millionen.