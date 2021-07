Bertoldsheim

Flutpolder Bertoldsheim: Kritik an Kommunikation des Staatsministers

Hier will der bayerische Umweltminister einen Donaupolder haben.

Plus Nächste Woche will Umweltminister Thorsten Glauber Mandatsträger, Interessensvertretern und auch Bürgern Rede und Antwort zur Kehrtwende bei der Polderfrage in Bertoldsheim stehen. Doch das Forum dafür wird kritisiert.

Von Claudia Stegmann

Die verheerende Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands dürfte Umweltminister Thorsten Glauber in die Karten spielen. Während in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ganze Landstriche unter schlammigen Wassermassen versinken, Häuser weggespült werden und die Zahl der Toten und Vermissten jeden Tag wächst, protestieren entlang der Donau Menschen gegen Maßnahmen, die helfen sollen, ein derartiges Desaster zu vermeiden. Die Kehrtwende, in Bertoldsheim nun doch einen Flutpolder bauen zu wollen, hat bei den Betroffenen Ärger und Entsetzen ausgelöst. Und sie fragen sich: Ist denn das Wort eines Ministerpräsidenten nicht die Tinte wert, mit der er sein Versprechen im Koalitionsvertrag festgehalten hat?

