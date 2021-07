Polder an der Donau scheinen „in Stein gemeißelt“

Beim Dialog mit Mandatsträgern bleibt Minister Glauber bei seinem Standpunkt. Das letzte Wort, auch was den Polder Bertoldsheim betrifft, hat das bayerische Kabinett.

Es war nicht anders zu erwarten: Das Treffen zwischen Umweltminister Thorsten Glauber und Mandatsträgern aus den geplanten Polder-Standorten entlang der Donau hat in der Sache nichts geändert. „Mein Eindruck ist, dass die Flutpolder in Stein gemeißelt sind“, fasst Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber die fast vierstündige Veranstaltung am Montagabend in Kelheim zusammen. Auf Kloster Weltenburg hatte der Minister Landräten, Bürgermeistern und Interessensvertretern die Ergebnisse der Studie vorgestellt, die der Polderkette im Ganzen eine höhere Wirkungsweise attestiert als bislang angenommen. Glauber steht hinter den Ergebnissen. Die letztliche Entscheidung trifft jedoch das bayerische Kabinett.

Auch die Sprecher der BI "Kein Flutpolder Bertoldsheim/Marxheim" waren beim Treffen in Kelheim dabei

Bei dem Treffen, zu dem neben Enghuber auch Staatssekretär Roland Weigert, die Landräte Peter von der Grün und Stefan Rößle (Donau-Ries), die Bürgermeister Georg Hirschbeck ( Rennertshofen), Michael Böhm ( Burgheim) und Alois Schiegg ( Marxheim) sowie die beiden Sprecher der BI „Kein Flutpolder Bertoldsheim/Marxheim“ gekommen waren, wurden im Großen und Ganzen die altbekannten Argumente ausgetauscht. Dabei war es nicht verwunderlich, dass Glauber die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW ins Feld führte – auch wenn der Vergleich hinkt. Denn, so Enghuber: „Gegen Starkregenereignisse hilft ein Polder Null Komma Null.“ In solchen Fällen sei ein Hochwasserrückhalt in der Fläche notwendig – entweder durch Retentionsgebiete an Bächen und kleineren Flüssen, die bei Hochwasser ungesteuert geflutet werden, oder durch eine weitere Auwalddynamisierung. Der Appell der Vertreter aus der Region lautete deshalb, diese Möglichkeiten beim Hochwasserschutz mehr ins Kalkül zu ziehen.

Landrat von der Grün machte sehr deutlich, "dass wir mit den derzeitigen Planungen nicht einverstanden sind"

Solche dezentralen Maßnahmen können aber bestenfalls nur als Ergänzung gesehen werden. „Der Flutpolder an sich wird dadurch nicht neu überdacht“, sagt Landrat Peter von der Grün. Er habe am Montag gleich zu Beginn der Veranstaltung „sehr deutlich gemacht, dass wir mit den derzeitigen Planungen nicht einverstanden sind“. Eindruck konnte er damit bei Glauber nicht machen. „Ich hatte aber auch nicht die Erwartung, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden.“ Von der Grün habe während des vierstündigen Dialogs „keine Flexibilität“ beim Minister erkannt – wobei es letztlich aber auch nicht an ihm liegt, wo und wie die Polder gebaut werden. Sein Auftrag war es lediglich, die Untersuchung durchführen zu lassen und die Ergebnisse zu bewerten. Die politische Entscheidung wird das Kabinett treffen.

Müssen sich die Anlieger also damit abfinden, dass der Polder Bertoldsheim früher oder später kommen wird? Nein, sagt Peter von der Grün. Denn bis zum geplanten Baubeginn im Jahr 2032 habe man noch viel Zeit, um fachlich und politisch einzuwirken. Sobald alle anderen Polder stromabwärts gebaut seien, bestehe immerhin die Hoffnung, dass der Standort Bertoldsheim dann nicht mehr nötig sei – oder zumindest deutlich kleiner als bislang geplant ausfalle.

Den Bertoldsheimer macht nicht zuletzt der mit dem Polderbau geplante, sechs Meter hohe Damm Angst

Was den Bertoldsheimern nämlich mitunter Angst mache, sei der sechs Meter hohe Damm vor ihrer Haustüre. Der sei, so Enghuber, nicht nur optisch wenig ansehnlich, sondern berge auch die Gefahr, im Ernstfall zu brechen. „Wenn man am Ende des Tages aber zu der Erkenntnis kommt, dass der Polder nicht mehr 18 Millionen Kubikmeter Wasser fassen muss, sondern vielleicht nur die Hälfte, dann würde auch der Damm viel weiter weg von den Häusern gebaut werden“, hegt er die Hoffnung.

Wie geht es jetzt weiter? Am Dienstagabend hatten Bewohner der betroffenen Polderstandorte die Gelegenheit, sich mit Glauber über die Ergebnisse der Studie auszutauschen. Diese Online-Veranstaltung könne aber kein Ersatz für ein Gespräch vor Ort sein, sind sich von der Grün und Enghuber einig. Ob es dazu kommen wird, ist derzeit nicht bekannt. Zumindest habe Glauber am Montag zu verstehen gegeben, dass er sich vor einem direkten Austausch nicht scheue.

Politisch wird sich in einem nächsten Schritt der Ministerrat eine Meinung zu dem Thema bilden. Danach werden sich die entsprechenden Ausschüsse des Landtags damit beschäftigen. Am Ende wird dann das Plenum eine finale Entscheidung treffen.