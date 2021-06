Bertoldsheim

18:45 Uhr

Umweltminister drängt auf Donaupolder - auch bei Bertoldsheim

Plus Thorsten Glauber will das Rückhaltebecken in Bertoldsheim bauen, auch wenn der Standort im Koalitionsvertrag gestrichen ist. Jetzt soll das Kabinett entscheiden. Am Donnerstag hat sich der Landtag schon mal damit beschäftigt.

Von Winfried Rein Und Claudia Stegmann

In der Sache hat sich nichts geändert, aber politisch will Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) jetzt offenbar eine Entscheidung über den Polder Bertoldsheim und weitere Rückhaltebecken an der Donau herbeiführen. Welche Polder gebaut werden, darüber müsse das Kabinett unter Führung von Ministerpräsident Markus Söder befinden, so eine Mitteilung des Umweltministeriums.

