Wegen Betonagearbeiten: Donaubrücke Bertoldsheim wird wieder gesperrt

Wegen Betonagearbeiten muss die Donaubrücke Bertoldsheim wieder gesperrt werden. Das berichtet das Landratsamt in einer entsprechenden Mitteilung.

Am Dienstag, 12. Oktober, ist die Donaubrücke Bertoldsheim gesperrt. Wie aus einem Schreiben des Landratsamts hervorgeht, erfolgt die Sperrung ab 8 Uhr vormittags und endet abends.

Grund für die Sperrung sind Betonagearbeiten. Die Sperrungen sind bis zum 1. November 2021 in unterschiedlichen Abständen nötig. Die Umleitung wird ausgeschildert, bleibt aber auch an den Tagen, an denen die Brücke befahrbar ist, stehen. Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um Verständnis für die zwingend notwendigen Einschränkungen. (nr)