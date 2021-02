16:00 Uhr

Bertoldsheimer beim Bergsteigen tödlich verunglückt

Beim Bergsteigen in den Ammertaler Alpen ist ein junger Mann aus Bertoldsheim tödlich verunglückt.

Bei einer Bergtour in den Ammertaler Alpen ist ein 29 Jahre alter Mann aus Bertoldsheim abgestürzt. Freunde informierten die Polizei, nachdem er sich nicht mehr gemeldet hatte.

Trauer in Bertoldsheim: Ein junger Mann aus der Gemeinde ist am Sonntag bei einer Bergtour in den Ammertaler Alpen tödlich verunglückt.

Der 29-Jährige war an diesem sonnigen Wintertag laut Polizei allein zu einer Gratwanderung zwischen den Gipfeln Brunnkopf und Kleine Klammspitze aufgebrochen. Nachdem er sich nicht mehr meldete, informierten Freunde die Polizei. Am Abend entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers den Abgestürzten am Ende eines Steilhanges. Bergwacht und Notarzt konnten nicht mehr helfen.

Der 29-Jährige war mit seinem Bruder in Trugenhofen und Bertoldsheim aufgewachsen und galt als begeisterter Bergsteiger. Studiert und gearbeitet hatte er zuletzt im Kreis Landsberg. (nr)

