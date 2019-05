vor 19 Min.

Berührendes und vielfältiges Frühjahrskonzert

Eine Elfjährige am Violoncello war der Star bei der Aufführung des Collegium Sanctae Ursulae in der Neuburger Studienkirche.

Von Brigitte Clemens

Ein abwechslungsreiches Programm bot der Chor des Collegium Sanctae Ursulae unter Leitung von Klaus Hopp-Wiehl im Zusammenspiel mit Solisten und Instrumentalisten beim gut besuchten Konzert. Die Musiker verstanden es, die Kirche zum Klingen zu bringen, verbanden nicht nur Empore und Altarraum musikalisch, sondern setzten auch einige Glanzpunkte.

Feierlich eröffneten Trompeten und Orgel mit einem Voluntary von John Stanley, musizierten imposant und mächtig bei der Intrade von Melchior Frank und akzentuierten fast tänzerisch in der Sarabande von Johann Christian Schickhardt. Höhepunkt in dieser Gruppierung, ergänzt durch das Fagott, war die Komposition „avipao“ des Trompeters Reinhard Thum, eine ungewöhnliche, berührende Klangmischung. Die Orgel trat raumfüllend, aber auch zurückhaltend bei dem Präludio von Sigfrid Karg-Ehlert in Erscheinung, wirkte virtuos-verspielt bei Johann Pachelbels Toccata in e-Moll und pompös beim Magnificat. Ein kleines, aber feines Orchester aus Querflöte, Geigen, Cembalo und Violoncellis erfreute mit diversen Triosonaten. Schmelzender Geigenton, gepaart mit zarten Cembalo- und Querflötenklängen schwebten bei Quants Andante durchs Kirchenschiff, das Allegro überzeugte durch flotte Tonfolgen und nuancierten Vortrag.

Für die elfjährige Cellistin gab es einen Sonderapplaus

Lebendig, leicht, mit vielseitiger Dynamik schlich sich Georg Friedrich Händels Sonate in B-Dur in die Herzen der Zuhörer. Der Chor präsentierte im harmonischen Zusammenklang mit den Instrumenten ein bestens artikuliertes, sauber intoniertes „Lauda anima mea Dominum“ von Robert Führer und trat bei dessen „Alma redemptoris mater“ überzeugend auf. Zarte Trompetentöne gaben hier Kontur, ein imposantes „Miserere“ setzte einen fulminanten Schlusspunkt. Die Bassstimme Klaus Hopp-Wiehls und der klare Sopran Ann-Christin Grittos gestalteten ein zu Herzen gehendes „Der Herr behüte dich“ von Telemann. Mit klarer Tonführung und empathischem Vortrag gelang der Solistin Telemanns „Ich hebe meine Augen auf“. Sonderapplaus gab es für den Auftritt der elfjährigen, schon preisgekrönten Anuka Maria Lässig. Mit Verve und absoluter Hingabe gestaltete sie zusammen mit ihrem Vater Frank Antonio Vivaldis Konzert in g-Moll. Ihre kleinen Finger flitzten mühelos übers Griffbrett des Violoncellos, ihr Bogenstrich war, dem Allegro entsprechend, energisch. Im Largo boten Vater und Tochter ein inniges, empathisches Zusammenspiel. Virtuos und temporeich meisterten beide das anspruchsvolle Allegro.

Mit einem jubelnden Hallelujah vereinte „Haec est dies“ von Valentin Rathgeber alle Musizierenden und setzte einen bemerkenswerten Schlusspunkt unter ein außergewöhnliches Konzert.

Themen Folgen