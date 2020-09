00:32 Uhr

Berufsschule: Einschreibung beginnt

Alles Wissenswerte für Auszubildende

Für berufsschulpflichtige Auszubildende, die im Schuljahr 2020/2021 ihre Ausbildung beginnen und an der Berufsschule Neuburg beschult werden, findet jeweils an folgenden Tagen um 8.10 Uhr die Einschreibung und der erste Schultag in den Gebäuden der Monheimer Straße 66 statt:

Die Auszubildenden der Kraftfahrzeugtechnik treffen sich am Dienstag, 8. September.

Ebenfalls am Dienstag, 8. September, finden sich die Baugeräteführer in der Mohnheimer Straße 66 ein.

Die Elektrotechniker beginnen ihre schulische Ausbildung einen Tag später, am Mittwoch, 9. September.

Wer als Bankkauffrau/ -mann, Industriekauffrau/ -mann, Kauffrau/ -mann für Büromanagement Verkäufer/ -in und Einzelhandelskauffrau/ -mann eine Lehre absolviert, trifft sich am Dienstag, 8. September, in der Neuburger Berufsschule.

Kauffrau/Kaufmann im E-Commerce treffen sich in ihrer ersten Blockwoche,

genauso Auszubildende als Fachkraft/Servicekraft für Schutz- und Sicherheit.

Für alle berufsschulpflichtigen Schülerinnen und Schüler ohne Ausbildungsvertrag, die im Juli 2020 aus den Mittelschulen und anderen weiterführenden Schulen des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen entlassen wurden, findet die Einschreibung an der Staatlichen Berufsschule, Monheimer Straße 66, am Dienstag, 8. September 2020 um 8.10 Uhr statt.

Die Schulleitung bittet in einem Schreiben alle Betreffenden, am Einschreibungstag eine Kopie des letzten Zeugnisses und eine Kopie des Ausbildungsvertrages sowie für den Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz den Impfausweis im Original oder eine entsprechende ärztliche Bescheinigung mitzubringen.

Der Unterricht für die Staatlichen Berufsfachschulen Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege sowie der Fachakademie für Sozialpädagogik beginnt am Dienstag, 8. September 2020 um 8.10 Uhr. Treffpunkt ist in der Aula. (nr)

Die Anmeldung an den jeweiligen Schulen funktioniert auch online unter

/www.bs-neuburg.de/Anmeldung.