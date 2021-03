vor 10 Min.

Besitzer eines herrenlosen Holzkreuzes gesucht

Ein Holzkreuz lag bei Münchsmünster einfach so herum, jetzt sucht die Polizei nach dem Besitzer des Kruzifix.

Am Montagnachmittag wurde in Auhausen (Gemeinde Münchsmünster, Kreis Pfaffenhofen) in einem Feld am Drei-Länder-Eck ein 1,40 Meter langes Jesuskreuz aus Holz gefunden, das am Wegesrand lag.

Mitarbeiter des Bauhofs Münchsmünster haben das Kreuz abgeholt und zum Rathaus gebracht. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen laut Polizei bislang nicht vor. Der Besitzer kann das Holzkreuz im Rathaus Münchsmünster (Telefon 08402/93990) abholen. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen