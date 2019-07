vor 25 Min.

Beste Chancen für Jobanfänger

Nach wie vor gibt es in der Region deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber.

Wer auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, kann sich nach wie vor die Rosinen herauspicken

Wer aktuell einen Ausbildungsplatz sucht, hat die Qual der Wahl. Acht Wochen vor Ausbildungsstart gibt es in der Region immer noch 1676 unbesetzte Lehrstellen, denen 780 Bewerber gegenüberstehen. Entsprechend leitet die Berufsberatung den Endspurt des Beratungsjahres ein – mit Ausbildungsmessen, Stellenbörsen und Aktionstagen wie beispielsweise „Hol Dir Deine Ausbildungsstelle“ am 10. Juli in Ingolstadt.

Auf dem Arbeitsmarkt sieht die Situation in der Region 10 wie folgt aus: 5333 Personen standen im Juni 4600 freien Stellen gegenüber. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 1,8 Prozent – 0,1 Prozent weniger als im Mai.

Der Arbeitsmarkt im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen:

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Arbeitslosigkeit nochmals leicht zurückgegangen und unterschreitet damit die „1000er-Grenze“. Zum Ende des Berichtsmonats Juni wurden 964 Personen als arbeitslos gezählt, 46 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf sehr gute 1,7 Prozent (Vormonat: 1,8 Prozent, Vorjahr: 1,6 Prozent). Der Bestand an vakanten Arbeitsplätzen beträgt 947. Noch 231 betriebliche Lehrstellen sind im Landkreis für den Ausbildungsstart September unbesetzt.

Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Berichtsmonat Juni geringfügig verringert. Sie sank um 14 Personen auf 2264, was einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent entspricht und damit der geringste Wert einer bundesdeutschen Großstadt ist. Aktuell gibt es in Ingolstadt 1706 unbesetzte Arbeits- und 697 vakante Ausbildungsstellen.

Im Landkreis Eichstätt waren Ende Juni 958 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote beträgt damit 1,3 Prozent, was bundesweit weiterhin Rang eins bedeutet. 916 Arbeitsstellen und 379 betriebliche Ausbildungsplätze sind zum Ende des ersten Halbjahres im Landkreis als vakant gemeldet.

Im Landkreis Pfaffenhofen konnte die Zahl der arbeitslosen Personen ebenfalls noch mal geringfügig gesenkt werden. Im Berichtsmonat Juni hat sie sich um zwölf Personen auf 1147 verringert. Gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet dies eine Zunahme um 131. Die Arbeitslosenquote liegt erneut bei sehr guten 1,5 Prozent (Vorjahr: 1,4 Prozent). Das Arbeitsplatzangebot umfasst 1048 offene Stellen, das Ausbildungsplatzangebot 369 unbesetzte Lehrstellen. (nr)

