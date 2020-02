Beste Stimmung beim Jubiläumsball der CSU Neuburg

Plus Der Benefizball der Neuburger CSU war im Kommunalwahljahr besonders gut besucht. Beim Auftritt des Kandidatenchors sang nicht jeder Kandidat, der da war, auch mit.

Sie konnte ihre Gefühle nicht verbergen. Nachdem Martha Enghuber den Burgfunkenorden umgehängt bekommen hatte und das Wort ergriff, fiel ihr das Sprechen nicht ganz leicht. „Es ist ein Abend, der mich sehr bewegt“, sagte die Ideengeberin für den Wohltätigkeitsball der CSU Neuburg. Zum 40. Mal hieß es am Samstag „Schwarz ist Trumpf“ im Kolpinghaus. „Dass die Veranstaltung so viele Jahre überdauert, hätte ich nie gedacht“, sagte Martha Enghuber.

Stets gut gefüllt war die Tanzfläche beim Wohltätigkeitsball der Neuburger CSU zugunsten der Kartei der Not, der zum 40. Mal im Kolpinghaus ausgerichtet wurde. Bild: Manfred Rinke

Dass der Schwarz-Weiß-Ball, dessen Erlös von Anfang an dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, der Kartei der Not, zugute kommt, seit vier Jahrzehnten zu den gesellschaftlichen Höhepunkten der Faschingszeit zählt, liegt nicht zuletzt an der gesamten Familie Enghuber. Denn der Idee seiner Frau ließ Ehemann Heinz Taten folgen. Er war von Beginn an mit der Cheforganisator und Moderator. Vor zehn Jahren schlüpfte Sohn Matthias mit seinem Parteifreund Benjamin Machel in diese Rolle. Kräftig unterstützt wird der CSU Orts- und Kreisvorsitzende sowie Heimatabgeordnete im Bayerischen Landtag von der Jungen Union, an deren Spitze seine Schwester Julia steht.

Beim Jubiläumsball der CSU Neuburg sorgte die Junge Union für eine Premiere

Julia Enghuber hatte sich mit der JU und deren Stadtratskandidaten Julia Abspacher, Maximilian Götz, Sebastian Bollinger und Peter Ziegler für die Jubiläumsgala noch eine besondere Aktion einfallen lassen. Sie hatten eine Reihe von Sponsoren gefunden, die Preise zur Verfügung stellten – über mehrere Säcke Kartoffeln, eine Kiste Bier und Einkleidungsgutscheine bis hin zu einem Schnupper-Golfkurstag. Durch den Losverkauf kamen schnell einmal 961 Euro zusammen, die in den Spendentopf für die Kartei der Not wandern. Der ist nach 39 Veranstaltungen bereits mit knapp 37.000 Euro gefüllt, sodass man sich mit den Einnahmen aus der erneut großartig angenommenen Fotoaktion von Ringfoto Spieß und dem Erlös aus den Eintrittsgeldern stark der 40.000-Euro-Mark nähert. Was ja zum 40. Geburtstag passt.

Ideengeberin Martha Enghuber mit ihrem Mann Heinz und Sohn Matthias, der als Mitorganisator und Moderator in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Bild: Manfred Rinke

Der war natürlich auch wegen der anstehenden Kommunalwahlen in diesem Jahr stark frequentiert. Der Saal war voll und auf der Empore wären nur noch in zweiter Reihe Plätze zu finden gewesen. Matthias Enghuber und Benjamin Machel begrüßten neben den zahlreichen Vertretern aus der Politik – angeführt von Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl und Bezirksrätin Martina Keßler – auch wieder die Bürgermeister Michael Böhm aus Burgheim, Georg Hirschbeck aus Rennertshofen und Leo Meier aus Rain. Unter den Gästen neben Vertretern aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben auch der neue Kommodore des Jagdgeschwaders 74, Oberstleutnant Gordon Schnitger. Mit einem extra Orden der Burgfunken ausgezeichnet wurden am Samstag noch drei Ehepaare, die schon beim ersten Ball dabei waren. Es sind dies die Ehepaare Hausbeck und Wilsch aus Neuburg sowie Spreng aus Meilenhofen.

Wie gewohnt ausgesprochen anspruchsvoll war der Auftritt der Neuburger Burgfunken bei „Schwarz ist Trumpf“. Bild: Manfred Rinke

Schöne Geste auf dem Jubiläumsball: der Auftritt der Schormlachia aus Schrobenhausen

Eine schöne Geste an die Faschingsgesellschaft in der Nachbarstadt Schrobenhausen war die Verpflichtung der Schromlachia für den Jubiläumsball. Sie trat schließlich schon bei der Premiere und danach 30 Jahre lang in Folge neben den Lokalmatadoren, den Neuburger Burgfunken, auf. Dann wurde beschlossen, dass neben den auch heuer wieder beeindruckend professionell auftretenden Burgfunken jährlich eine andere Garde aus dem Umland ihre Show zeigen kann. Und es war absolut gelungen, was die Mädchen und zahlreichen Burschen der Schromlachia mit Freude aufs Parkett zauberten. Respekt vor allem für die vielen, kraftraubenden Hebefiguren.

War schon beim ersten Ball dabei: die Schromlachia aus Schrobenhausen. Bild: Manfred Rinke

Für die Musik im Saal sorgte wie vor zwei Jahren die Band „Agent Six“ und in der stets gut gefüllten Bar gaben wie gewohnt „Sax 2 Stay“ mit Aaron Kelly und Walter Rosner den entspannten Ton an. Und noch einen Ohrenschmaus gab es im heurigen Wahljahr: der Kandidatenchor der CSU sang zur Musik von Bernhard Gmehlings Vater (die er zur Fußball-WM 1954 geschrieben hat) und dem Text des Oberbürgermeisters seinen Wahlkampfsong.

In Ungnade gefallener CSU-Listenkandidat war zwar auf dem Ball, sang aber nicht mit

Womit wir schließlich bei Kandidat 29 auf der Stadtratsliste angekommen wären, der „persona non grata“, wie sich Robert Höschele selbst bezeichnete. Der 50-Jährige fiel nach der Stadtteilversammlung in Bergen bei den Parteikollegen in Ungnade, weil er im kleinen Kreis im Anschluss an die Veranstaltung unpassende Aussagen getroffen haben soll, die er so, wie behauptet wird, aber nicht gesagt haben will. Der Fall zieht nun auch juristische Konsequenzen nach sich. Denn Höschele hat die beteiligte junge Frau, die die Ereignisse in Bergen an die CSU-Geschäftsstelle weitergeleitet hat, bei der Polizei angezeigt. Wie angekündigt kam er auf den Ball, wurde von OB Gmehling auch per Handschlag begrüßt, mitsingen durfte/wollte er allerdings nicht. Unwohl fühlte er sich nach eigenen Aussagen hingegen an dem Abend nicht. Bis auf die nach seinem Geschmack zu langen Auftritte der Garden gefiel es ihm bei der CSU im Kolpinghaus durchaus.

Eine Bildergalerie zum Benefizball finden Sie hier: "Schwarz ist Trumpf"