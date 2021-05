Gesundheitscampus zukunftsweisend für Schrobenhausen

CSU-Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer machte sich im Kreiskrankenhaus ein Bild von den Plänen zur strategischen Neuausrichtung. Gesundheitsversorgung muss neu gedacht werden

Die Pläne zur strategischen Neuausrichtung der Klinik waren ein wichtiger Punkt während des Besuchs von Erich Irlstorfer am Donnerstagnachmittag im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. Begleitet wurde der CSU-Bundestagsabgeordnete vom stellvertretenden Landrat Klaus Angermeier und dem Gesundheitsreferenten im Kreistag, Shahram Tabrizi ( Freie Wähler).

Im offenen Dialog sprach Irlstorfer mit dem ärztlichen Leiter, Dr. Martin Schreiber, der Pflegedienstleitung, Isabella Fischer, und dem Geschäftsführer, Dr. Holger Koch, allgemeine Probleme in der Gesundheitsversorgung an und wie diese im Landkreis gelöst werden können. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, seien unter anderem die Bekämpfung des Fachkräftemangels und das Vorantreiben der Digitalisierung zentrale Themen, um die Gesundheitsversorgung zukunftsfähig zu machen. Die Frage, die man sich, so Koch, im Zuge der demografischen Entwicklung stellen müsse: „Wie ist es zu schaffen, immer mehr Menschen mit immer weniger Personal versorgen zu können.“

Für den geplanten Gesundheitscampus signalisierte Irlstorfer, dass es hier in die richtige Richtung geht, für die auch Förderungen bereitstünden. „Am Geld wird es nicht scheitern“, erklärt er. Doch für die zur Verfügung stehenden Mittel müsse Gesundheitsversorgung auch neu gedacht und Menschen besser versorgt werden. So waren sich alle Anwesenden einig, dass die zunehmende Digitalisierung ein neuer Maßstab in der Zukunftsfähigkeit von Krankenhäusern sein wird. Nicht zuletzt durch die Etablierung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) möchte die Politik zu einem schon lange notwendigen Fortschritt in den Kliniken motivieren. „Es bringt nichts, 200 Tablets für ein Krankenhaus anzuschaffen, die dann ungenutzt im Keller alt werden. Wir mussten also einen Anreiz schaffen, um tatsächlich einen Wandel hervorzurufen. Diesen Anreiz stellt das KHZG dar“, erläutert der Abgeordnete.

Für Holger Koch steht die Erreichung der Digitalisierungsziele des Kreiskrankenhauses außer Frage: „Wir sind bereits jetzt dank digitaler Patientenakte und weiteren Strukturen sehr gut aufgestellt. Im Rahmen das KHZG haben wir für die kommenden drei Jahre nun Fördermittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro beantragt und werden einen weiteren großen Schritt nach vorne machen.“

Für einen pandemiegerechten Gesundheitscampus, der Schrobenhausen zur Modellregion machen könnte, seien laut Irlstorfer aber noch weitere Förderungen auf europäischer oder wissenschaftlicher Ebene nötig: „Es wird darum gehen, einen Erstaufschlag zu machen und zu zeigen, wie Gesundheitsversorgung in Zukunft gestaltet werden soll. Mit einem integrierten und konzentrierten Angebot kann hier ein Konzept entstehen, das uns alle überleben wird.“ (nr)