Besuche wieder möglich

Öffnungsschritt im Kreiskrankenhaus

Mit Nachweis eines negativen Corona-Tests sind ab sofort im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wieder Patientenbesuche möglich. Die Verantwortlichen hatten diese Entscheidung von der geringen Anzahl der derzeit behandelten Corona-Patienten und dem niedrigen Inzidenzwert im Landkreis abhängig gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dr. Holger Koch, Geschäftsführer der Klinik, freut sich über die ersten Öffnungsschritte: „In Anbetracht der derzeitigen Infektionslage möchten wir unseren Patienten den wichtigen Kontakt zu ihren Liebsten nicht länger verwehren.“ Mit fortschreitender Impfkampagne und einer Vielzahl an Testmöglichkeiten zeigt sich Koch zuversichtlich, dass die Patienten im Haus auch weiterhin bestmöglich geschützt sind. „Unsere Öffnungsstrategie hängt auch vom Inzidenzwert im Landkreis ab. Hierbei orientieren wir uns am Wert 75. Wenn dieser drei Tage in Folge überschritten wird, müssen wir die Besuchsregelung erneut überdenken.“, sagt er.

Pro Patient sollte eine Bezugsperson festgelegt werden, die sich zuvor telefonisch bei der jeweiligen Station anmeldet. Die Besuchszeiten sind täglich zwischen 10 und 14 Uhr. Alle Besucher müssen am Empfang den Nachweis eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorzeigen. Besuche sind in allen Bereichen außer der Intensivstation und der Corona-Isolierstation erlaubt. (nr)