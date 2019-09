vor 37 Min.

Besucher strömen zum Neuburger Töpfermarkt

Zum 40. Neuburger Töpfermarkt kommen rund 7500 Besucher. Neben echten Aussteller-Urgesteinen gibt es auch Novizen. Was den Markt bei Jüngeren attraktiv macht.

Von Silke Federsel

Zum runden Geburtstag gab es auch vom Wettergott ein besonderes Geschenk: strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen erfreuten Besucher wie Aussteller auf dem Neuburger Töpfermarkt, der heuer zum 40. Mal stattfand.

Etwa 70 Keramiker stellten diesmal ihre Waren im Marstall und im Innenhof aus, dazu kamen rund 30 auf dem Bauernmarkt. „Ich denke, da war für jeden Geschmack etwas dabei“, sagte Organisatorin Claudia Unger, die sich sehr über die vielfältige Mischung freute. Denn die Auswahl war auch heuer wieder groß: Rustikale Krüge reihten sich neben filigrane Tassen mit zartem Dekor, Pastelltöne gab es genauso zu finden wie Geschirr in Leuchtfarben und auch für den Garten war wieder jede Menge dabei. So fand man etwa neben lebensecht aussehenden Reptilien auch liebevoll gestaltete Figuren in historischen Badeanzügen, die sicherlich ein Blickfang neben jedem Gartenteich sind.

Trotz eigentlich optimaler Wetterbedingungen waren es aber heuer nur rund 7500 Besucher, die den Markt besuchten, wie Unger mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es 10.000. „Vielleicht war es ja zu warm“, meinte sie und die Menschen hätten vielleicht lieber etwas anderes unternommen. Mit dem Umsatz seien die Aussteller im Großen und Ganzen aber zufrieden gewesen.

Neuburger Töpfermarkt: Aussteller schon seit Beginn dabei

Wenn man über das Ausstellungsgelände bummelte, dann konnte man dort neben einigen neuen Ausstellern natürlich auch wieder solche treffen, die dem Markt schon seit einer gefühlten Ewigkeit die Treue halten. „Rekordhalter“ ist dabei Nikolaus Pollok aus dem niederbayerischen Obernzell, der den Markt mit seinen Waren schon seit Anbeginn besucht.

Der Keramikmeister hat das Handwerk von der Pike auf gelernt, wie er erzählte, und schätzt an seiner Arbeit vor allem eines: „Dass man so kreativ sein kann.“ In den vierzig Jahren habe sich einiges geändert, erklärte er, und natürlich habe er auch immer wieder neue Ideen umgesetzt. So habe er beispielsweise oftmals mit den Farben experimentiert. Heuer waren es Grün-und Gelbtöne, die an seinem Stand dominierten. Den Neuburger Töpfermarkt besuche er immer wieder gerne, erklärte er. „Er ist gut organisiert und wird auch gut beworben, das ist nicht überall selbstverständlich“, sagte er.

Johanna Hitzler kam zum ersten Mal auf den Markt mit ihren Waren. Bild: Silke Federsel

Richtig gut gefiel es auch Johanna Hitzler. Die Designerin aus Dillingen besuchte heuer mit ihren Waren zum ersten Mal den Töpfermarkt. Ihre leuchtend weißen Schalen, Vasen oder Becher schmücken zarte Motive wie Kois, ein Rotkehlchen oder Grashalme. Sie setzt wie die meisten ihrer Kollegen aber nicht nur auf Schönheit, sondern auch auf Funktionalität. Teller oder Tassen sind deshalb spülmaschinenfest. „Man soll die Gegenstände natürlich auch benutzen“, sagte sie. „Ich finde es so schade, wenn sie nur in einer Vitrine stehen.“

Neuburger Töpfermarkt: Gegen die Wegwerfgesellschaft

Nützliches und Schönes verbindet auch Elke Schubert aus Binswangen bei Wertingen, die seit 25 Jahren als Ausstellerin nach Neuburg kommt. Ihre Frühstückstassen etwa haben einen besonders breiten Griff, damit man sie besser halten kann. Außerdem sind ihre kunstvoll gearbeiteten Zimmerbrunnen nicht nur hübsch anzusehen, sondern sorgen auch für eine gute Luftfeuchtigkeit im Raum. „Ein Kunde hat mir erzählt, dass ihm das Essen von meinem Geschirr einfach besser schmeckt“, sagte sie lachend. Das Auge isst ja bekanntlich mit.

Elke Schubert hatte farbenfrohe Brunnen mit nach Neuburg gebracht. Bild: Silke Federsel

Auch nach 40 Jahren Bestehen des Marktes glaubt Organisatorin Claudia Unger weiterhin an seine Zukunft. In den vergangenen Jahrzehnten habe er durchaus einen Wandel erlebt. „Die Anfänge waren bombastisch“, sagte sie mit Blick auf die Besucherzahlen. Dieser Trend setzt sich bis Mitte der 90er Jahre fort, dann flaute die Begeisterung etwas ab, um in den vergangenen Jahren wieder zuzunehmen. Unger sieht auch gerade bei den jüngeren Menschen großes Interesse für handwerklich gefertigte Objekte mit hoher Qualität. Denn viele möchten der Wegwerfgesellschaft entgegenwirken, Müll vermeiden und lieber auf Gegenstände setzen, die man lange verwenden kann und damit auch die Umwelt schützen.

