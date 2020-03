Besuchsverbot in Pflegeheimen: 90-Jährige Neuburgerin feiert ihren Geburtstag digital

Plus Für viele alte Menschen bedeutet das Besuchsverbot in Pflegeheimen eine neue Form der Einsamkeit. Annemarie Deuker lässt sich davon ihren großen Tag nicht verderben. Die 90-Jährige greift lieber zu moderner Technik.

Eigentlich hätte es eine große Feier werden sollen. Für Familienangehörige und Freunde aus Hannover, Berlin und Halle waren Zugtickets gekauft, der Tisch für das Geburtstagsessen war reserviert und Hotelzimmer gebucht. Sogar eine Freundin aus Kindertagen hätte sich im Alter von 92 Jahren auf den Weg nach Neuburg gemacht. Schließlich ist es nicht irgendein Geburtstag, den Annemarie Deuker feiert. Die Neuburgerin wird am heutigen Dienstag 90 Jahre alt.

Statt der großen Familienfeier wird Annemarie Deuker diesen runden Geburtstag alleine in ihrem Zimmer im Heilig-Geist-Bürgerspital verbringen. Kein Besuch, keine persönlichen Gratulanten, kein Kaffeeklatsch. „Das ist sehr schade. Aber da kann man nichts machen“, sagt Annemarie Deuker.

90-Jährige bekommt iPad zum Geburtstag

Um in den Tagen von Besuchsverboten und Ausgangsbeschränkungen trotzdem mit der Familie verbunden zu sein, gab es ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. „Mit dem iPad habe ich schon mit meinen Enkeln und Urenkeln telefoniert, sogar mit Bild“, sagt die 90-Jährige. Nervig sei nur, dass der Akku so schnell leer gehe.

So wie Annemarie Deuker geht es vielen Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen. Und nicht alle können und wollen mit moderner Technik umgehen. Das bedeutet auch eine zusätzliche Aufgabe für die Pflegekräfte und Heimleitung. Klaus Müller, Heimleiter im Alten- und Pflegeheim St. Augustin in Neuburg, spricht von einer belastenden Situation für die Bewohner, aber auch für Mitarbeiter und Angehörige. „Wir versuchen, den Tagesablauf möglichst aufrecht zu erhalten.“ Im Pflegeheim könnten Angehörige persönliche Gegenstände abgeben, die dann den Bewohnern übergeben werden. „Natürlich ersetzt das nicht den persönlichen Kontakt.“

Heimleitung Müller: Wir erleben täglich Einsamkeit

Aktuell hätten die meisten Verständnis für die außergewöhnliche Situation. Der Leiter weiß aber: „Je länger die Lage so bleibt, desto ungehaltener werden die Leute.“ Auch innerhalb des Pflegeheims ist das Programm deutlich heruntergefahren. Stationsübergreifend findet nichts mehr statt. „Wir erleben hier täglich Einsamkeit“, sagt Müller. Es gebe die Bewohner, die über ihre Sorgen und Ängste sprechen. Da könne man reagieren und versuchen, die Situation zu verbessern. Aber andere ziehen sich zurück oder können nicht mehr verbal kommunizieren. „Besonders Menschen mit Demenz verstehen nicht, was gerade passiert. Da ist es schwer herauszufinden, was die Umstände bei ihnen auslösen.“

Auch für viele Angehörige ist die Situation belastend. „Einige kamen täglich, um die Angehörigen zu besuchen“, so Müller. „Natürlich machen die sich große Sorgen, wie es den Menschen geht.“ Einige können telefonieren und sich so zumindest austauschen. Andere können das nicht mehr. An oberste Stelle stehe aber laut Müller die Vermeidung einer Infektion von Bewohnern oder des Pflegepersonals.

AWO-Vorstand Egger: Infektionsschutz geht in jedem Fall vor

So beurteilt auch Dieter Egger die Lage. Der Vorstandsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) hatte bereits vor knapp 14 Tagen eingeschränkte Besuchsregelungen für die 25 Senioren- und Pflegeheime der AWO in Schwaben angeordnet. Trotzdem gibt es in mehreren Einrichtungen Infektionen. In den Neuburger Einrichtungen bisher nicht. „Der Infektionsschutz geht aktuell in jedem Fall vor“, sagt Egger. Das Verständnis dafür sei sehr hoch. Und das, obwohl die Situation sowohl dem Personal wie auch Angehörigen und Bewohnern viel abverlangt.

Der Vereinsamungsfaktor ist für Egger eher nachrangig. „Selbst, wenn Bewohner für einige Tage auf dem Zimmer isoliert werden, bedeutet das nicht, dass keinerlei Kontakt besteht“, betont Egger. Pflegepersonal betritt das Zimmer zwar in diesen Notfällen nur noch mit Schutzkleidung. Gespräche, so Egger, finden aber natürlich weiterhin statt. Da seien Menschen, die in der eigenen Wohnung auf sich alleine gestellt sind, wesentlich mehr betroffen als Personen in einer Pflegeunterkunft.

90-Jährige arrangiert sich mit Whats-App und Co.

Einsam fühlt sich Annemarie Deuker bisher noch nicht. Sie könne ja telefonieren. Sie habe sich ja sogar mit dem iPad arrangiert. Wenn Horst Winter darüber spricht, wie seine 90-jährige Mutter sogar Fotos per Whatsapp verschickt, klingt er stolz. Die Vorstellung aber, seiner Mutter aus zwei Metern Entfernung zum 90. Geburtstag zu gratulieren, löst bei ihm Beklemmung aus. „Das tut mir wirklich weh“, sagt er. „Vor allem die Vorstellung, dass sie den ganzen Tag alleine verbringen muss. Da bekomme ich Gänsehaut.“ Zumindest die Geburtstagstorte ist gesichert. Die hat Horst Winter auf dem Terrassengeländer abgestellt, wo Annemarie Deuker sie entgegennehmen kann.

Statt Kaffee und Kuchen klingelt heute bei Annemarie Deuker sehr häufig das Telefon. Kinder, Enkel, Urenkel, alle wollen gratulieren – am besten per Videochat. Langweilig wird es also nicht. Auch sonst weiß sich die 90-Jährige zu beschäftigen. Wenn sie nicht gerade mit der Familie telefoniert, häkelt sie Elefanten, Zebras und Co. für die AWO.

Sonst hat sie ab und zu mit anderen Bewohnern Karten gespielt. „Das geht jetzt nicht mehr. Wir winken uns nur noch aus der Ferne zu“, sagt Annemarie Deuker. Und der Geburtstag, da sind sich alle einig, wird nachgefeiert. „Und außerdem werde ich ja bereits in zehn Jahren 100.“

