vor 38 Min.

Betrügerbande unterwegs

Polizei warnt Bürger

In Bayern sind bereits mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen Hausbesitzer, die im Garten arbeiten, von vorbeifahrenden Personen auf günstige Dachreparaturen angesprochen werden. Sie verweist auf zwei Fälle im südlichen Landkreis, die den Auftraggebern teuer zu stehen kamen.

Ein Fall ereignete sich erst am vergangenen Donnerstag in Schrobenhausen. Dort meldete eine 77-jährige Frau der Polizei, dass bei ihrem Haus Dachdeckerarbeiten zu einem weit überteuerten Preis durchgeführt worden sind. Sie befand sich gerade bei Gartenarbeiten, als ein weißer Ford Tourneo mit Esslinger Kennzeichen, besetzt mit vier osteuropäischen Personen, vor ihrem Garten hielt. Ihr wurde angeboten, das Garagendach, das mit Eternitplatten bedeckt war, zu erneuern. Dabei gingen sie bei den Verhandlungen äußerst geschickt vor. Während einer der Arbeiter mit der Geschädigten noch über das Angebot sprach, holten die anderen Arbeiter bereits eine Leiter und begaben sich auf das Dach. Nachdem zunächst ein Preis von 2400 Euro vereinbart worden war, verlangten die Männer nach Beendigung der Arbeiten 21.500 Euro. Letztendlich konnte der Preis noch auf 14.500 Euro gesenkt werden. Die Frau war durch das Auftreten derart eingeschüchtert, dass sie den Betrag bezahlte.

Bereits vor vier Wochen war es im Gemeindebereich Karlskron zu einem ähnlich gelagerten Fall gekommen. Auch hier befand sich der 81-jährige Geschädigte bei Gartenarbeiten, als er von drei osteuropäischen Tätern in einem weißen Ford Transit mit Stuttgarter Kennzeichen zu einer günstigen Reparatur seiner beiden Dachrinnen und Fallrohre angesprochen wurde. Der vereinbarte Preis lag bei 180 Euro, am Ende wurde ein Betrag von 14.000 Euro gefordert. Da der Mann glaubhaft versichern konnte, nicht so viel Geld zu besitzen, wurde der Betrag auf 1500 Euro festgelegt. In beiden Fällen wurde sehr billiges Material verwendet. (nr)

