vor 53 Min.

Betrunken auf E-Scootern unterwegs

Elektro-Roller sind auch Kraftfahrzeuge. Was das für Konsequenzen hat, wenn man zu viel Alkohol im Blut hat.

Wer als Inhaber eines Führerscheins betrunken mit einem E-Scooter fährt, sollte sich auch über die Konsequenzen im Klaren sein. Möglicherweise haben die drei Personen, die am Freitag und Samstag in Ingolstadt im angetrunkenen Zustand auf einem elektrisch angetriebenen Roller unterwegs waren und in eine Polizeikontrolle gerieten, große Augen gemacht, als ihnen das zu erwartenden Strafmaß mitgeteilt wurde. Denn für E-Scooter gilt die gleiche Promillegrenze wie für Autofahrer.

Der erste E-Scooter fiel einer Polizeistreife am Freitag kurz vor Mitternacht in der Peisserstraße auf, weil der 41-jährige Ingolstädter auf dem Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Da der Rollerfahrer zu einem freiwilligen Alkotest nicht bereit war, wurde eine Blutentnahme angeordnet, die auf der Dienststelle von einem hinzugezogenen Arzt durchgeführt wurde. Da der E-Scooter als Elektrokleinstfahrzeug aber eben auch ein Kraftfahrzeug ist, erwarten den E-Scooter-Fahrer je nach Ergebnis nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von über 500 Euro inklusive einem Monat Fahrverbot, oder, falls der Wert über 1,1 Promille liegt, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, was den Entzug der Fahrerlaubnis nach sich ziehen würde.

Ohne Versicherung für seinen E-Scooter unterwegs: Strafverfahren droht

Auf alle Fälle ein Strafverfahren am Hals hat ein 23-jähriger Ingolstädter, der am frühen Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr auf der Schillerbrücke angehalten und kontrolliert wurde, da an seinem Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungskennzeichen zu erkennen war. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Fahrer für seinen E-Scooter keine Versicherung besaß und ihn somit ohne die erforderliche Zulassung führte.

Noch einmal zwei Fahrer auf E-Scootern, die zu viel Alkohol im Blut hatten, wurden Samstagnacht von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. In der Theresienstraße wurde ein 33 Jahre alten Fahrer kontrolliert, bei dem Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,8 Promille. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Diese beinhaltet neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg auch ein einmonatiges Fahrverbot.

Gleiches dürfte auf einen 36 Jahre alten, in Ingolstadt lebenden türkischen Landsmann zukommen. Er wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Richard-Wagner-Straße angehalten. Ein freiwilliger Test mit einem gerichtsverwertbaren Testgerät ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter von den Beamten untersagt. (nr/mari)

