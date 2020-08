11:18 Uhr

Betrunken in die Donau gestolpert

Weil sie das Donauufer aus eigener Kraft nicht mehr erreichen konnte, eilten einer 33-Jährigen Rettungskräfte zu Hilfe. Wie es zum Sturz in die Donau gekommen ist, ist nicht ganz geklärt.

Ohne fremde Beteiligung ist eine 33-jährige Ingolstädterin am frühen Freitagmorgen an der Donaulände in Ingolstadt in die Donau gefallen. Wie sie gegenüber der Polizei angab, sei sie zuvor gestolpert. Nähere Einzelheiten dazu konnte die junge Frau nicht mehr angeben, was möglicherweise am erhöhten Alkoholgenuss gelegen haben könnte.

Wie es heißt, konnte die junge Frau aus eigener Kraft das Ufer nicht mehr erreichen und schrie um Hilfe. Die durch die Rettungsleitstelle alarmierten Beamten nahmen die Rufe der Frau auf der Konrad-Adenauer-Brücke aus Richtung dem Reduit Tilly wahr.

Mit Hilfe der Berufsfeuerwehr und der Wasserwacht konnte die Frau schließlich aus der Donau geborgen werden. Sie hielt sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte an den Wasserpflanzen im Bereich des Ufers fest. Die Ingolstädterin wurde im Anschluss zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Ingolstadt verbracht.

Ein bei der 33-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die junge Frau wurde zwischenzeitlich wieder entlassen. (nr)

Themen folgen