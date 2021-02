vor 53 Min.

Betrunkene Frau fährt in Geisenfeld gegen einen Betonpfeiler

Eine betrunkene Frau war am Dienstagnacht in Geisenfeld gegen einen Betonpfeiler gefahren.

Mitten in der Nacht war eine 32-Jährige in Geisenfeld mit zwei Promille gegen einen Betonpfeiler gekracht. Sie flüchtete von der Unfallstelle, wurde aber bald erwischt.

Am Dienstag gegen 3 Uhr in der Nacht hat ein Zeuge ein demoliertes Autos entdeckt, dass in der Hofeinfahrt eines Anwesens an der Münchner Straße in Geisenfeld stand. Allerdings saß niemand mehr im Auto.

Die Verletzungen der Frau passten zum Unfall in Geisenfeld

Die Polizei konnte schließlich eine 32-Jährige als Fahrerin ermitteln, die Verletzungen hatte, die zum Unfall passten. Der Grund, warum sich die Frau aus dem Staub gemacht hatte, war schnell klar: Ein Alkoholtest ergab fast zwei Promille.

Die Frau war in Geisenfeld mit hohem Tempo gegen einen Betonpfeiler gefahren

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau aus dem Kreis Pfaffenhofen von der Straße abgekommen und fuhr mit hohem Tempo in den Zaun und den Betonpfeiler einer Hofeinfahrt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Schaden am Zaun und am Pfeiler beläuft sich auf rund 2500 Euro. Trotz der hohen Geschwindigkeit verletzte sich die Fahrerin nur leicht und sie konnte laut Polizei selbstständig aus dem Fenster ihres Autos klettern. Danach ging sie nach Hause. Demnächst muss sich die Frau wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr infolge von Trunkenheit, Verkehrsunfallflucht und eines Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung verantworten. (nr)

