17.09.2018

Betrunkener Radler und einige Unfälle

Alkohol und unaufmerksame Autofahrer beschäftigten die Beamten

Ingolstadt An Wochenenden hat die Polizei meist jede Menge zu tun, so auch diesmal. Ein Auszug aus dem Polizeibericht.

Betrunkener Radler An der Manchinger Straße in Ingolstadt ist ein Radlfahrer am Samstag gegen 19 Uhr betrunken vom Rad gestürzt. Ein Alkoholtest nach dem Unfall hat einen Wert von rund 2,5 Promille ergeben. Das war wohl auch der Grund, weshalb der Mann zunächst nicht einmal seine Personalien nennen konnte. Mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung und Schürfwunden kam der 57-jährige Mexikaner schließlich ins Krankenhaus.

Unfall beim Abbiegen Zwei Autos sind am Samstag gegen 14.45 Uhr in Wellheim zusammengestoßen. Eine 29-Jährige aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen wollte nach links in die Burgstraße abbiegen, dabei übersah sie laut Polizei jedoch das entgegenkommende Auto eines 29-Jährigen aus dem Kreis Eichstätt. Grund war vermutlich, dass sie sich zu sehr auf ihr Navigationsgerät konzentriert hatte. Der Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro.

Zwei Leichtverletzte auf der B16 Eine 21-Jährige aus dem Kreis Pfaffenhofen wollte am Freitag gegen 6.50 Uhr von der B16 nach links auf die A9 einbiegen. Dabei übersah sie eine 17-Jährige aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen mit ihrem Leichtkraftrad, die ihr auf der B16 entgegenkam. Die Autofahrerin erfasste mit ihrer Front das Motorrad, die Jugendliche stürzte auf die Fahrbahn. Beide wurden leicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf rund 10000 Euro. (nr)

