Betrunkener Radlfahrer fährt in Ingolstadt gegen ein Auto

Ziemlich betrunken war ein Radfahrer in Ingolstadt gegen ein geparktes Auto gefahren.

Gar nicht gut bekommen ist einem 44-jährigen aus Ingolstadt eine Radlfahrt. Denn mit mehr als zwei Promille ist er gegen ein Auto geknallt.

Ein 44-jähriger Ingolstädter war am Montagabend mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Peisserstraße in Ingolstadt unterwegs. Dabei verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Rad und fuhr gegen ein geparktes Auto.

Der Radfahrer aus Ingolstadt hatte mehr als zwei Promille

Ein Grund für den Unfall war schnell gefunden: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Radler blieb unverletzt, allerdings musste er seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1500 Euro. (nr)

