15:00 Uhr

Betrunkener fährt in Ingolstadt beinahe einen Polizisten um

In der Ingolstädter Innenstadt raste ein Mann auf Polizisten zu.

Mehrere Polizeistreifen waren am Sonntagfrüh in der Ingolstädter Innenstadt im Einsatz. Da raste ein Betrunkener um die Ecke und hätte fast einen Polizisten mit dem Auto umgefahren.

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr kam es in der Ingolstädter Schulstraße zu einem Polizeieinsatz, bei dem mehrere Streifenwagenbesatzungen vor Ort waren. Plötzlich bog laut Polizei ein 25-jähriger Mercedesfahrer in die Schulstraße ein und beschleunigte sein Fahrzeug derart stark, dass ein Polizeibeamter gerade noch zur Seite springen konnte, um nicht verletzt zu werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer rund 0,7 Promille hatte. Seinen Führerschein musste er direkt abgeben. (nr)

Themen Folgen