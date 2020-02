13:02 Uhr

Betrunkener fährt in ein Neuburger Musikgeschäft

Ein 44-Jähriger aus Neuburg ist am Steuer eingeschlafen, sein Auto kam erst wieder zwischen Klavier und Kontrabass zum Stehen. Der Schaden ist beträchtlich.

In der Nacht auf Sonntag ist gegen 5.30 Uhr ein 44-jähriger Neuburger mit seinem Auto durch die Eingangstür eines Musikgeschäfts am Oswaldplatz gerauscht. Schuld an dem Unfall dürfte laut Polizei wohl seine Alkoholisierung gewesen sein. Denn der Mann war am Steuer eingeschlafen und dann genau zwischen einer massiven Betonmauer und einer anderen Abmauerung in den Ausstellungsraum des Musikgeschäfts gefahren, wo er schließlich auch zum Stehen kam.

In dem Musikgeschäft in Neuburg wurden unter anderem drei Klaviere beschädigt

Als Glück im Unglück könne man es laut Polizei bezeichnen, dass niemand verletzt wurde. Noch vor Ort stellten die Beamten beim Autofahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab schließlich einen Wert von rund 1,2 Promille. Deshalb wurde auch sein Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Den Schaden am Gebäude schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro, den am Inventar auf rund 20.000 Euro. Unter anderem wurden drei Klaviere, ein Kontrabass und ein Schlagzeug ramponiert. Am Auto selber entstand ein Schaden in Höhe von 9000 Euro.

Die Feuerwehr hat die Absicherung übernommen, damit das Auto wieder aus dem Gebäude gezogen werden konnte. Anschließend sorgte sie noch für eine Notverschalung. (nr)

