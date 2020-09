vor 17 Min.

„Betten Kunze“ in Neuburg wird Wohnhaus mit Biergarten

Das Geschäftshaus des ehemaligen „Betten Kunze“ am Donaukai in Neuburg steht seit einigen Jahren leer. Bald soll es allerdings Leben im Gebäude und davor geben.

Plus Nach notwendig gewordenen Planungsänderungen hat sich die Sanierung des ehemaligen Geschäftshauses von „Betten Kunze“ in Neuburg verzögert. Jetzt steht der Bauherr in den Startlöchern. Was entstehen soll.

Von Manfred Rinke

Eigentlich sollten die Arbeiten bereits vor einem Jahr beginnen. Doch Umplanungen und was mit diesen zusammenhängt, verzögerten die Sanierung des ehemaligen „Betten Kunze“ vor dem Donaukai. „Aber nun stehen wir kurz vor dem Startschuss“, erklärt Bauherr Manfred Prüller. Aus dem einstigen Geschäftshaus werden zehn Wohnungen und zwei, drei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss entstehen.

Darunter wird auch ein Gastronomiebetrieb mit Biergarten sein, wie Prüller mitteilt. Mit dem Team von Marys Café Lounge habe man bereits darüber gesprochen, sich künftig den Biergarten auf dem Bürgermeister-Hocheder-Platz zu teilen. „Damit wollen wir den Platz noch mehr beleben und mit dafür sorgen, dass die Schokoladenseite der Stadt an dieser Stelle weiter an Attraktivität gewinnt. Ich denke, das wird auch für das Gastronomieangebot in Neuburg eine Bereicherung“, sagt Prüller.

"Wichtelhütte" hat den Platz vor "Betten Kunze" geräumt und zog in den Neuburger Hofgarten

Weil der Baubeginn schon für Herbst vergangenen Jahres angestrebt worden war, hatte die Wichtelhütte ihren Standort am Bürgermeister-Hocheder-Platz geräumt. Sie konnte dorthin ziehen, wo sie ohnehin hin wollte: in einen Teil des Hofgartens am Fuße des Schlosses.

Ursprünglich war die Vorstellung des Bauherrn, das Haus abzureißen, um wie Manfred Prüller betont, „einen schönen Neubau“ zu erstellen. Zu jenem Zeitpunkt wäre es auch noch möglich gewesen, die benötigten Stellplätze abzulösen. Das änderte sich allerdings. Das Hin- und Her wegen der geforderten Stellplätze endete – kurz bevor der Bagger das Haus abgerissen hätte – damit, dass der Investor das alte Gebäude stehen lässt und saniert. Auf diese Weise hat er sich zum Beispiel den teuren Bau einer Tiefgarage gespart, denn bei einer Sanierung muss er für die neu entstehenden Wohnungen keine Stellplätze nachweisen. Er spart sich zudem die beim Neubau notwendig gewordenen Spundwände, eine Pfahlgründung „und auch die Abschreibung ist besser, da das Haus im Sanierungsgebiet liegt“, sagt Prüller. Zudem würden Archäologen die Sanierung nicht verzögern können. Dennoch sei es schade, dass an dieser Stelle kein attraktiver Neubau entstehen wird. Aber der geforderte Nachweis an Stellplätzen stehe finanziell in keinem Verhältnis dazu.

Die geforderten Stellplätze waren schon für das Scheitern der Innenstadtplände der VR Bank Neuburg-Rain mit verantwortlich

Die geforderten Stellplätze waren auch ein Grund dafür, dass das Großprojekt der VR Bank Neuburg-Rain am Schrannenplatz in direkter Nachbarschaft gescheitert ist. CSU-Stadtrat Hans Mayr hat aus diesen jüngsten beiden Anlässen deshalb schon vor geraumer Zeit ein Umdenken für die Neuburger Innenstadt gefordert, was die Stellplätze angeht. Aufgrund der bestehenden Stellplatzordnung und der sehr begrenzten Möglichkeit, im Kernstadtbereich Stellplätze zu schaffen, könne kaum Neubestand entstehen, argumentiert er. Dem Investor für den ehemaligen „Betten Kunze“ bescheinigt er, das für ihn einzig Richtige getan zu haben. Aber im Grunde sei das Ganze doch gegenüber denjenigen, die neu bauen wollen, ungerecht, meint Mayr. Er stehe deshalb dafür, dass in der Innenstadt bei Neubauprojekten mehr Stellplätze abgelöst werden können.

Die Sanierung beim ehemaligen „Betten Kunze“ sieht vor, dass die Innenwände rückgebaut und das Haus im Inneren neu aufgebaut wird – „und zwar von der Bodenplatte bis zum Dach“, erklärt Manfred Prüller. Die Kosten dafür seien ähnlich hoch wie bei einem Neubau. Die notwendig gewordene Umplanung, die auch ein Gutachten für den Biergartenbetrieb beinhaltet, habe viel Zeit gekostet. „Aber jetzt stehen wir in den Startlöchern“, sagt der Bauherr, dem mittlerweile auch die Genehmigung aus dem Bauamt für das Vorhaben vorliegt.

