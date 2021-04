Bettlerin beraubt in Hitzhofen einen Rentner

Unter einem Vorwand ist es einer Bettlerin gelungen, ins Haus eines Rentners in Hitzhofen zu kommen. Nach einem Handgemenge flüchtete sie mit Bargeld.

Gegen 11.45 Uhr hatte die Frau zunächst bei dem Anwesen an der Reisbergstraße geläutet und dem dort allein lebenden Rentner eine Bettelkarte vorgezeigt. Nachdem der Mann ihr Geld gegeben hatte, bat sie um ein Glas Wasser und gelangte so in die Wohnung.

Als der Rentner sie mehrmals aufgefordert hatte, zu gehen, sie das aber nicht tat, kam es zu einem Gerangel. In dessen Folge wurde der Mann gestoßen und blieb verletzt auf dem Boden liegen. Die Unbekannte durchsuchte daraufhin weitere Räume und flüchtete laut Polizei mit einer Bargeldsumme im zweistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen, denen die Frau mittleren Alters und südosteuropäischer Erscheinung aufgefallen ist. (nr)

