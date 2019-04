10:50 Uhr

Bewaffnet ins Alte Rathaus: 52-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft

Weil er sein Auto nicht stilllegen will, marschiert ein Mann mit Axt und Messer in die Beschwerdestelle im Alten Rathaus in Ingolstadt. Das hat nun Folgen für ihn.

Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr wurde gegen den 52-Jährigen angeordnet, der am Freitag mit Axt und Messer in der Beschwerdestelle im Alte Rathaus in Ingolstadt aufgetaucht war.

Wie berichtet, hatte sich der bewaffnete, staatenlose Mann lautstark über einen Bescheid empört, der ihm auflegte, sein Auto still zu legen. Über Notruf hatten die Mitarbeiter die Polizei alarmiert. Die fuhr mit neun Streifenwagen auf dem Rathausplatz vor. Dort ließ sich der Tatverdächtige von den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Ingolstadt widerstandslos festnehmen. Axt und Messer fanden die Beamten anschließen auf einer Toilette im Alten Rathaus. Der Festgenommene wurde am Samstagnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Ingolstadt wegen Verdachts der Bedrohung, Nötigung und Störung öffentlichen Friedens vorgeführt. Der schickte ihn wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (nr)

Themen Folgen