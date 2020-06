vor 39 Min.

Bewaffneter Mann raubt Tankstelle in Ingolstadt aus

Die Polizei ermittelt wegen eines Überfalls auf eine Tankstelle in Ingolstadt.

Ein Unbekannter mit einer Pistole hat eine Tankstelle in Ingolstadt überfallen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt überfallen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Kurz nach Mitternacht betrat der Unbekannte zielgerichtet den Kassenbereich der Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Pistole von der Kassiererin Geld. Sp berichtet es die Polizei. Die 23-Jährige händigte ihm daraufhin einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus. Nachdem der Täter selbständig aus der Geldkassette noch Münzgeld entnommen hatte, verließ er die Tankstelle und entfernte sich mit einem Fahrrad in östliche Richtung.

Überfall: Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat den Täter noch nicht gefasst

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Räubers. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß. Er sprach deutsch, trug eine Adidas-Jacke mit Camouflage-Muster, eine graue Jogginghose der Marke „OFF-White“, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (blau/weiß) und schwarze Ledersneaker mit weißer Sohle. Die Kapuze seiner Jacke hatte er tief ins Gesicht gezogen. Für seine Flucht nutzte der Täter ein Jugendfahrrad mit dunklem Rahmen, silbernen Felgen mit Katzenaugen, silbernen Schutzblechen, einem Gepäckträger und einem leicht nach oben gerichteten Scheinwerfer. Zeugen, die Hinweise zur geschilderten Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (nr)

