18.12.2019

Bewegte Zeiten in Bonsal

Die Gemeinde Ehekirchen veröffentlicht die Notizen der Dorflehrerin Therese Wolf

Die Aufzeichnungen von Therese Wolf, die von 1944 bis 1946 Dorflehrerin in Bonsal war, veröffentlichte der Heimatverein Ehekirchen nun als Buch. Die Notizen enthielten Texte, Fotos, Statistiken und Grafiken und wurden von Ludwig Kefer im Nachlass seines Vaters gefunden. Kefer erzählte Georg Zett davon und der 1. Vorsitzende des Heimatvereins Ehekirchen nahm die Angelegenheit daraufhin in die Hand.

„Ich hab alles gelesen, war und bin begeistert davon. Die in diesem Buch beschriebenen Umstände und Ereignisse lassen sich sicher auf die gesamte Gemeinde übertragen“, berichtete Georg Zett den Zuhörern bei der Vorstellung in der Gastwirtschaft Karmann in Bonsal. Er habe angeregt, nach eingehender Beratung im Vorstand des Heimatvereins und der Genehmigung durch Ludwig Kefer, dieses Dorfbuch professionell drucken zu lassen. Den fertigen Text bekam auch Kreisheimatpfleger Manfred Veit zum Lesen, der ebenfalls sehr angetan war. Das Buch sei für ihn ein Kleinod, sagte Veit, weil es von einer Zeitzeugin geschrieben und nicht aus Quellen nachträglich erstellt worden sei. „Um die Heimat kennenzulernen, muss man seine Geschichte kennen“, zitierte der Kreisheimatpfleger aus dem Buch. Er sei bei der Lektüre sehr beeindruckt gewesen von der Sprache, der Grammatik und Schrift in den Berichten der Bonsaler Kriegsteilnehmer. „Therese Wolf hat alte Schulunterlagen durchforscht und festgestellt, dass die Bonsaler im Durchschnitt sehr gute bis gute Noten hatten“, so Manfred Veit. Er regte an, Nachforschungen über den weiteren Lebensweg von Therese Wolf anzustellen.

Ihre Aufzeichnungen erzählen nicht nur vom Schulleben in Bonsal. Die handschriftlichen Notizen berichten auch über die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, den Erlebnisse der letzten Kriegstage und der Nachkriegszeit. Ihre Aufzeichnungen enthalten ergreifende Berichte von Kriegsheimkehrern. Als Zeitzeugin vermittelt Therese Wolf die damalige Situation im ländlichen Raum und zeichnet ein anschauliches Bild.

Als Dankeschön überreichte Georg Zett ein erstes Büchlein an Ludwig Kefer, der durch die Überlassung der Notizen eine Veröffentlichung erst ermöglichte. Der Heimatverein ließ 100 Ausgaben drucken und die Gemeinde Ehekirchen sagte zu, Exemplare abzunehmen. Die Besucher konnten sich anhand einiger mitgebrachter Bücher ein erstes Bild machen. Die Bonsaler waren begeistert und kauften bereits einige Exemplare. (bed)

