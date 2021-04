Bezirkstag Oberbayern fördert die Denkmalpflege im Landkreis

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bekommt zur Denkmalpflege eine sechsstellige Summe vom Bezirkstag Oberbayern. Für was das Geld eingeplant ist.

Rund 1,21 Millionen Euro hat der Kulturausschuss des oberbayerischen Bezirkstags jetzt für die Denkmalpflege in Oberbayern vergeben. Der größte Anteil geht an die Stadt Ingolstadt, es folgen die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Berchtesgadener Land, Landsberg am Lech und Eichstätt.

134.000 Euro erhält der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vom oberbayerischen Bezirkstag

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fördert der Bezirk Oberbayern die Denkmalpflege mit rund 134.000 Euro. Davon sind 47.000 Euro für die Sanierung des Pfarrhofs im ehemaligen Kirchdorf Hohenried (Gemeinde Brunnen) eingeplant. Rund 32.000 Euro gibt es für ein bekanntes Schloss im Landkreis, an dem der Glockenturm instandgesetzt wird. Saniert werden auch zwei Gotteshäuser im Landkreis, die dafür einen Zuschuss erhalten: die Pfarrkirche St. Margareta in Brunnen-Hohenried (rund 25.000 Euro) und die Filialkirche St. Maria im Markt Burgheim, Ortsteil Längloh (rund 17.000 Euro). An die Gemeinde Waidhofen gehen rund 7200 Euro für die Erneuerung der nördlichen Friedhofsmauer. Und 5000 Euro erhält der private Eigentümer eines Wohn- und Geschäftshauses in Schrobenhausen für statische Arbeiten am Dachstuhl. (nr)

