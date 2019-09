vor 25 Min.

Bezirksumlage soll 2020

Doch für Oberbayern gibt’s deutlich weniger Geld vom Freistaat

Trotz großer finanzieller Unwägbarkeiten wird der Bezirk Oberbayern die Bezirksumlage auch 2020 stabil bei 21 Prozentpunkten halten. Zu diesem Ergebnis kam die Kämmerei des Bezirks unter Einbeziehung gesetzlicher Änderungen, die zu deutlichen Mehrausgaben in der Eingliederungshilfe und in der Hilfe zur Pflege führen. Für beide Bereiche rechnet die Kämmerei mit einem Plus in Höhe von 129 Millionen Euro. Bezirkstagspräsident Josef Mederer informierte jetzt darüber die oberbayerischen Landräte und Oberbürgermeister.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, könne die Umlage nur durch einen Griff in die Rücklage stabil gehalten werden. Laut Mederer ist die Entnahme von rund 48,4 Millionen Euro geplant. Damit schmilzt die Rücklage auf 25 Millionen Euro ab und liegt nur noch knapp über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgrenze.

Verantwortlich für die Mehrausgaben sind gesetzliche Neuerungen, die die Ausgaben des Bezirks dauerhaft stark belasten werden, heißt es in einer Pressemitteilung. So regelt das Bundesteilhabegesetz ab 2020 wesentliche Bereiche der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen neu. Es werden unter anderem deutlich höhere Freigrenzen für Einkommen und Vermögen eingeführt. Zudem tritt mit dem Jahreswechsel das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft. Es sieht vor, dass Kinder mit einem Einkommen niedriger als 100.000 Euro in der Hilfe zur Pflege nicht mehr für die Pflegekosten ihrer Eltern herangezogen werden.

Des Weiteren sinken die Schlüsselzuweisungen des Freistaats Bayern an den Bezirk Oberbayern voraussichtlich von 87,2 Millionen Euro auf 47,6 Millionen Euro – also ein Minus von fast 40 Millionen Euro. „Das sind ernüchternde Zahlen. Sie führen zu einem großen Loch im Etat“, sagte der Bezirkstagspräsident. Die gesamte kommunale Familie Oberbayerns werde dadurch spürbar belastet und damit auch die Landkreise und die kreisfreien Städte. „Wir hoffen, dass der Freistaat noch eine Schippe drauf-legt.“

Der Bezirk Oberbayern erhebt die Umlage von den 20 oberbayerischen Landkreisen und drei kreisfreien Städten München, Ingolstadt und Rosenheim zur Finanzierung seiner Aufgaben. (nr)

Themen folgen