Bilanz zum Einzelhandel in Ingolstadt: Das sagen Händler zum Jahr 2020

Zwei Tage vor Weihnachten: Ein tristes Bild gab die Ingolstädter Fußgängerzone in den Tagen vor Weihnachten ab. Wo normalerweise die Menschen in die Geschäfte strömen, herrscht während des Lockdowns gespenstische Leere.

Plus Nie waren die Läden in Ingolstadt rund um Weihnachten leerer als in diesem Advent. Die Bilanz der Ingolstädter Händler für das Corona-Jahr 2020 fällt entsprechend aus. „Katastrophal“, sagt der Westpark-Chef.

Von Luzia Grasser

Frank Hausschmid ist Chef des Westpark. Fragt man ihn nach seiner Bilanz des vergangenen Jahres, dann fällt ihm nur ein einziges Wort ein: „Katastrophal.“ Erst der Lockdown im Frühjahr, dann die erneute Schließung der Geschäfte im Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Mitten im Weihnachtsgeschäft. Genaue Zahlen, wie hoch die Einbrüche prozentual bei Umsatz und Besucherzahlen waren, nennt Hausschmid nicht, doch er macht klar: Es war zweistellig.

Der Westpark in Ingolstadt im ersten Lockdown: geschlossene Geschäfte und kaum Kunden. Bild: Luzia Grasser

Vielen Menschen fehlte in Ingolstadt im Westpark das Einkaufserlebnis

Während die Geschäfte im Mai eher verhalten losgegangen seien – wohl wegen der Kurzarbeit vieler Ingolstädter – gab es in den beiden ersten Oktoberwochenenden „einen richtig guten Lauf“, sagt Hausschmid. Doch dann mussten die ersten Betriebe Anfang November wieder schließen: Gastronomie, Fitnessstudio, Kino. Die Besucherzahlen gingen abwärts, „es fehlte das Einkaufserlebnis“. Zwar bildeten sich am Black-Friday-Wochenende teils Schlangen vor den Geschäften und auch ein paar Tage vor dem angekündigten Lockdown, doch seitdem ist der Westpark nahezu leer: Nur 25 Geschäfte dürfen öffnen, neun weitere bieten Click&Collect an. Seine Hoffnung setzt Hausschmid auf den 21. April: Dann soll in Ingolstadt die Landesgartenschau eröffnet werden – gleich neben dem Westpark. Sie soll dem Center jede Menge Kunden bringen – wenn denn dann der Lockdown vorbei ist.

Die Einzelhändler in Ingolstadt hatten massive Einbußen im Weihnachtsgeschäft

Als die Läden am 16. Dezember schließen mussten, „hatte das Weihnachtsgeschäft noch nicht einmal richtig angefangen“, sagt Thomas Deiser. Er ist Vorsitzender des Innenstadtvereins IN-City und selbst Inhaber eines Orthopädiefachgeschäfts in der Innenstadt. Einbußen von teils mehr als der Hälfte eines normalen Dezembers hätten die Einzelhändler gehabt, sagt Deiser. Der Christkindlmarkt fehlte, die Eisbahn, die Weihnachtsatmosphäre. Und viele Menschen hätten sich auch schon vor dem Lockdown nicht mehr rausgetraut – und lieber online bestellt.

Die Fußgängerzone in Ingolstadt hatte bald wieder so viele Besucher wie vor dem Lockdown

Dabei hatte es ab Mai gar nicht schlecht ausgesehen für die Läden in der Altstadt. Die Besucherzahl war bald wieder auf Vorjahresniveau, Ingolstadt war in dieser Hinsicht über Wochen sogar bundesweit führend. „Es war ordentlich was los“, sagt Deiser. Im Juli sei es gut gelaufen, auch im Oktober. Zugute sei der Innenstadt gekommen, dass die Menschen in der Fußgängerzone – im Gegensatz zum Westpark – bis Oktober keine Maske tragen mussten. Das schöne Wetter tat sein Übriges, die Menschen wollten wieder raus. Gefragt war alles rund ums Fahrrad, Elektronik und Küchenartikel. Besonders zu leiden hatten Mode- und Schuhgeschäfte. „Aber das ist sehr uneinheitlich“, sagt Deiser.

Er hat allerdings beobachtet, dass viele inhabergeführte, kleine Läden oftmals besser in Zeiten des Lockdowns zurechtkämen als große Ketten, sie seien „resilienter“. Die Firmenchefs riefen ihre Stammkunden an, fragten, ob sie ihnen etwas liefern könnten – und die hätten das Angebot oft angenommen. Mittlerweile nutzen auch rund 100 Händler aus Ingolstadt das Angebot, online bei Order Local ihre Waren zu präsentieren und über die Plattform Bestellungen entgegenzunehmen.

