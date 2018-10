00:37 Uhr

Bilanz zweier Hexen

Kammermusical im Stadttheater

Neuburg Treffen sich zwei Hexen an der Bushaltestelle und ziehen Bilanz. Was wie der Beginn eines schlechten Herrenrunden-Witzes klingt, ist der Stoff für das Kammermusical des deutschen Autors Peter Lund und des amerikanischen Komponisten Danny Ahskenasi. Am kommenden Donnerstag, 4. Oktober, und Freitag, 5. Oktober, wird das Stück jeweils um 20 Uhr im Neuburger Stadttheater zu sehen sein.

In frechen Songs und bitterbösen Szenen erzählen Unternehmensberaterin Anna Golde und Hausfrau Grete Strumpf, wie es ihnen in den letzten zweitausend Jahren Zivilisation ergangen ist. Ob als Lady Macbeth, als Lillith oder als Medea: Immer wieder mussten sie sich zwischen Familie und Karriereplanung entscheiden, Konventionen überschreiten, Tabus brechen, um dann am Ende doch nur auf dem Scheiterhaufen zu landen.

Zwei Sängerinnen, drei weitere Musiker und ein immer noch aktuelles Thema. Mit diesen Zutaten hat sich das Kammermusical seit seiner Uraufführung im Jahr 1991 zum veritablen Dauerbrenner auf Deutschlands Studiobühnen gemausert. Die Badische Landesbühne inszeniert es mit subtilen, tiefsinnigen Seitenblicken in die gesellschaftlichen Abgründe des Alltags. Karten für beide Vorstellungen im Stadttheater gibt es zum Preis ab fünf Euro in der Neuburger Tourist-Info, im Bücherturm, beim Reisebüro Spangler und an der Abendkasse. (nr)

