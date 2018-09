vor 27 Min.

Bilder eines lebendigen Glaubens

Das Kahlhoffest vor den südlichen Toren Neuburgs zog wieder viele Pilger an

Von Xaver Habermeier

Kahlhof Mehrere hundert Gläubige feierten am Sonntag mit Gottesdienst, Andacht und Lichterprozession das Patrozinium der Kahlhofkapelle „Maria im Gnadenfeld“.

Seit 1785 gilt das sakrale Kleinod vor den südlichen Stadttoren (zwischen Feldkirchen und Sehensand) als wichtiger Marienwallfahrtsort in der Region. Eine Vielzahl von Votivtafeln bezeugen in der Kapelle erhörte Bitten um Hilfe und Heilung. Das Kirchlein dient das ganze Jahr für Messen, Andachten, Hochzeiten, Taufen und zur stillen Einkehr. Ganz besonders beim Kahlhoffest. Das findet jährlich zwischen Mariä Geburt (8. September) und Mariä Namen (12. September) statt.

Stadtpfarrer Herbert Kohler eröffnete die diesjährige Auflage bei Kaiserwetter mit einem Freilichtgottesdienst. Er freute sich vom mobilen Altaraufbau herab über die vielen Teilnehmer. „Den Gottesdienst in der Hofkirche haben wir abgesagt, weil viele von St. Peter seit jeher hierher zum Kahlhof kommen“, erklärte er den Besuchern aus Wagenhofen, Ballersdorf, Rohrenfels, Sehensand und Neuburg. Normalerweise verkündet der Stadtpfarrer Anfang September bei diesem Festgottesdienst die neuesten Personalien der Pfarreiengemeinschaft Neuburg. „Heuer haben wir keine Wechsel“, so Kohler. Einzig hat im Sommer Pastoralreferent Peter Frasch die Pfarrei in Richtung Augsburg verlassen.

Der Stadtpfarrer betonte die Arbeit von Kaplan Leutgäb, der seit vier Jahren in der PG Neuburg mit den dazu gehörigen Pfarreien seinen Dienst verrichtet und erinnerte daran, dass er vor einem Jahr hier vor Ort Kaplan Jerome Muyunga vorgestellt hatte. „Auch er bleibt“, so der Pfarrer. Weiter gratulierte Kohler in seiner Ansprache der Mesnerin vom Kahlhof, Maria Felbermeir, zum 70. Geburtstag. „Das ist auch die Altersgrenze für den Ruhestand dieses kirchlichen Dienstes“, sagte der Geistliche. Aber die Jubilarin hat trotzdem versprochen, dass sie als Mesnerin in der Kahlhofkapelle weitermacht. „Sonst wäre das Kahlhoffestfest heuer ausgefallen“, scherzte Herbert Kohler. Zugleich war es eine Anerkennung für diesen unverzichtbaren Dienst.

Die vielen Gläubigen bedankten sich mit einem Applaus und dann erklangen Marienlieder und Gebete als Zeichen eines lebendigen Glaubens.

