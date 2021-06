Filmmusik und Sommerflair

Nice Brazil bringt brasilianische Rhythmen in den Jazzkeller

Sehr abwechslungsreich wird das Programm am Wochenende im Neuburger Jazzkeller. Der Pianist David Helbock wird sich Freitag am Piano mit den Werken des Filmkomponisten John Williams auseinandersetzen. Brasilianische Klänge ertönen am Samstag mit der Sängerin Nice Brazil und ihrem aktuellen Quartett.

Nach Hause telefonieren? Bei David Helbock stellt sich die Frage, wo das überhaupt ist. Ein beachtliches Quantum Zeit verbringt der österreichische Pianist zwischen Berlin und seiner Heimat. Irgendwie schafft er es dann aber doch seit fast zwei Jahren, sich am Piano mit Werken des Filmkomponisten John Williams auseinanderzusetzen. Für ihn auch eine Art Nach-Hause-Kommen. „E. T. - Der Außerirdische“ hat er als kleiner Bub rund zwanzig Mal gesehen. Ähnlich verhielt es sich mit „Stars Wars“, „Der Weiße Hai“ und „Jurassic Park“. Für jeden dieser Blockbuster schrieb der heute 89-jährige Amerikaner den Soundtrack.

Funktioniert das überhaupt, solch aufgeblasene und pompös orchestrierte Musik auf 88 Pianotasten zurückzufahren? „Wenn man genau das andere Extrem ansteuert, dann ja“, sagt der Abenteurer. Das Klavier mit seinen vielen Klangmöglichkeiten betrachtet Helbock grundsätzlich schon als Orchester für sich, vor allem wenn er in den Flügel greift, Saiten mit der Hand abdämpft oder streicht und das Innere als Perkussionsinstrument benutzt. So bringt seine Musik vor dem geistigen Auge des Hörers wieder Filme zum Laufen und entführt einen in die Seele des John Williams – aber auch des David Helbock.

Denn am Samstag mit Sängerin Nice Brazil und ihrem Quartett ist schnell die Frage beantwortet: Was passt besser nach dem gefühlt fast ewigen Lockdown, als die perfekte musikalische Einstimmung auf einen heißen Sommer, in dem man zumindest im Geiste schon einmal Richtung Copacabana fliegen kann. Denn die Sängerin Nice Brazil stammt aus Sao Paulo und versteht es wie kaum eine andere, eingängige Songs des Bossa Nova, weltbekannte Jazz- und Latinstücke bis hin zur Samba und zur Musica Popular Brasileira ebenso leidenschaftlich wie virtuos zu interpretieren. Freilich: Nice Brazil gehört zur neuen Generation der europäischen Vertreterinnen brasilianischer Musik.

Geboren und aufgewachsen in Brasilien, lebt sie seit Beginn der 1990er Jahre in Deutschland und wirkte erfolgreich an verschiedenen Projekten und Festivals mit. Nice Brazils aktuelles Projekt, das sie mit dem Pianisten Ricardo Fiuza, dem Bassisten Joel Lochner und dem Schlagzeuger Dirik Schilgen vertont, trägt den Titel „Minhas Raizes“, was soviel wie „meine Wurzeln“ bedeutet, und mischt kunstvoll Stile, Klänge und Farben Brasiliens.

Ihre überaus geschulte Stimme vermag dabei zwischen den Extremen hin und her zu tänzeln: Temperamentvoll oder leise, beinahe meditativ, an der Grenze zum Hauchen, zur Stille, aber dennoch in jeder Note präsent. Nice Brazil intoniert nichts anderes als die Seele brasilianischer Musik.

Karten gibt es telefonisch unter 08431/41233, per Fax unter 08431/46387, übers Internet unter der Adresse www.birdland.de oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse zu kaufen. (nr)