04.12.2018

Bislang rund 100 Stimmen für von der Grün

Wer den Kandidaten der Freien Wähler unterstützen kann

Von Claudia Stegmann

Noch ist die Kandidatur für Peter von der Grün um das Amt des Landrats nicht in trockenen Tüchern. Denn dem Bewerber der Freien Wähler fehlt es noch an der amtlichen Zulassung. Und für die braucht von der Grün 340 Stimmen. Bislang, so schätzt er, haben etwa 100 Unterstützer ihre Unterschrift auf eine der Listen gesetzt, die in den Rathäusern ausliegen. Die Frist läuft am kommenden Montag aus.

Wie berichtet, hängt die Unterschriftenaktion mit der ungewöhnlichen Struktur der Freien Wähler zusammen, die sich in Kreisverband und Kreisvereinigung aufsplittet. Die Kreisvereinigung wird in erster Linie zu den Landtags-, Bezirkstags- und Bundestagswahlen aktiv und ist unabhängig vom Kreisverband, der sich auf Gemeinde- und Landkreisebene konzentriert. Als 2014 Roland Weigert zur Landratswahl wieder antrat, hat die Kreisvereinigung den Wahlvorschlag beim Landratsamt eingereicht. Dieses Jahr war es der Kreisverband. Und das ist jetzt das Problem: Denn der Verband gilt formell als „neue Partei“, weil er bislang bei der Landratswahl noch nicht in Erscheinung getreten ist. Und als neue Partei, die noch nie bei einer Kommunalwahl angetreten ist, sind laut Landratsamt eben mindestens 340 Unterschriften vonnöten.

Weil das nicht schon kompliziert genug ist, dürfen die Unterschriften nicht von Peter von der Grün und den Freie-Wähler-Mitgliedern der Ortsverbände an der Haustüre gesammelt werden, sondern sie müssen im Rathaus oder bei der Verwaltungsgemeinschaft geleistet werden. Dort liegen die entsprechenden Listen noch bis 10. Dezember, 12 Uhr, aus, als Identifizierung ist ein Ausweis notwendig. Unterschreiben kann übrigens jeder Wahlberechtigte im Landkreis von Rennertshofen bis Gachenbach und von Burgheim bis Karlskron. „Die Annahme, dass die Unterstützer nur aus den Reihen der Freien Wähler oder aus Rennertshofen kommen dürfen, ist falsch“, stellt der Bertoldsheimer klar. Sollte die erforderliche Anzahl an Unterschriften bis Montag nicht erreicht werden, ist Peter von der Grün von der Landratswahl ausgeschlossen. (Foto: B. Würmseher)

Themen Folgen