vor 38 Min.

Blaskapelle Karlshuld: Ein 25-Jähriger gibt künftig den Ton an

Plus Der Vorstand der Blaskapelle Karlshuld ist neu gewählt: Der 25-jährige Florian Smid übernimmt das Amt von Ernst Hammer. Hammer wird zum Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzenden.

Von Andrea Hammerl

Deutlich verjüngt hat sich der Vorstand der Blaskapelle Karlshuld. Neuer Vorsitzender ist Florian Smid (25) aus Wolfshof, Gründungsmitglied und Tubist. Auch auf anderen Positionen wurde der Generationswechsel vollzogen – der Vorstand besteht nun erstmals seit der Gründung ausschließlich aus aktiven Musikern. Die meisten von ihnen haben als Kinder oder Jugendliche in der Blaskapelle begonnen, ein Instrument zu erlernen.

Florian Smid war damals acht oder neun Jahre alt, „auf jeden Fall in der dritten Klasse“, erinnerte sich der Maschinenbauingenieur. „Ich habe miterlebt, wie aus den Kindern von damals erwachsene Leute wurden – das macht schon ein bisschen stolz“, sagte der scheidende Vorsitzende Ernst Hammer. Er wurde im ersten – schon im Vorfeld besprochenen – Beschluss des neuen Vorstandes zum Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzenden vorgeschlagen und von den rund 35 anwesenden Mitgliedern einstimmig ernannt. Was der ohnehin gerührte 71-Jährige so nicht erwartet hatte, war er doch davon ausgegangen, „dass man das so mit 80 Jahren wird“.

Eigenes Blaskapellen-Open-Air und Probewochenende in Benediktbeuern

Galgenhumor prägte auch den Rechenschaftsbericht des musikalischen Leiters. Eigentlich hatte Christian Mattes gedacht, sein Bericht werde sehr kurz ausfallen, bis ihm einfiel, dass es um 2019 gehen würde. Das war ein echtes Blaskapellenjahr gewesen, wie es sich ein musikalischer Leiter, aktive und passive Musiker vorstellten. Entsprechend kam das Wort Corona so gut wie nicht vor.

Begeistert klang seine Bilanz vom Neujahrsanblasen über Volksfest, das Bezirksschützenfest in Schrobenhausen, das eigene Blaskapellen-Open-Air mit der Roggensteiner Jugendkapelle bis zum Adventsmarkt vor der Klosterwirtschaft, dessen musikalische Gestaltung kurzfristig übernommen worden war. Höhepunkte im Vereinsjahr waren das Probenwochenende in Benediktbeuern, wo das Jahreskonzert vorbereitet worden war, das Mattes als „vorerst neuen Höhepunkt“ in der Entwicklung der mittlerweile 17 Jahre alten Kapelle bezeichnete. Denn eigentlich bewege sie sich auf mittlerem Niveau, der Kategorie 3 der Wertungsspielordnung traditioneller Blasmusik. Mit dem Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“, der „Bohemian Rhapsody“ und dem 80er-Jahre-Schlagermedley hätten die Musiker jedoch zwei 4er und ein 5er Stück gemeistert – und das „nicht einmal schlecht“.

Corona-Auflagen bedeuten tiefen Einschnitt

Etwas Besonderes war auch die Fahrzeugweihe des neuen Karlshulder Feuerwehrautos, als die Festkapelle erstmals mit eigener Anlage spielte. Als Kraftakt wertete Mattes die Gründung der Jugendblaskapelle unter Leitung von Melanie Wittmann, die sich so reingehängt hatte, dass der Nachwuchs bereits drei Werke zum Konzert beitragen konnte.

„Jetzt stehen wir ziemlich dumm da“, kommentierte der Dirigent dann doch noch die aktuelle Situation, „aber damit sind wir nicht allein“. Für ihn gehe es nun darum, die Musiker zusammenzuhalten. Ein erster Schritt waren zwei Freilichtproben und eine in Hammers Kartoffelhalle – nach 43 Proben im Vorjahr. Nachdem die Beiträge der 106 Mitglieder mit rund 1500 Euro nur einen kleinen Teil des Budgets ausmachen und die Kapelle auf Spenden und Auftrittsgagen angewiesen ist, ließ der Kassenbericht von Martin Hetzel erahnen, welchen Einschnitt die Corona-Auflagen bedeuten. Das Vorjahresminus von 1500 Euro erklärte sich mit Mindereinnahmen des verregneten Open-Airs. Heuer seien Investitionen für etwa 5000 Euro geplant gewesen, teilte Mattes mit, „bevor es wieder losgeht, brauchen wir die“.

Lösung für wärmeren Proberaum in Sicht?

Für Bürgermeister Michael Lederer war es die erste Jahresversammlung eines Karlshulder Vereins überhaupt seit seiner Wahl im März. „Auch ein Laie merkt, wenn etwas gut ist“, lobte er die Veranstaltungen der Blaskapelle, ganz besonders das Jahreskonzert und bot dem Dirigenten an, „komm mal zu mir ins Rathaus“, dann werde sich eine Lösung für einen wärmeren Probenraum finden. „Du hast für die Blaskapelle gebrannt“, wandte Lederer sich schließlich an Ernst Hammer, der mit dem Aufbau der Kapelle einen Mehrwert für die Gemeinde geschaffen habe.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen