vor 5 Min.

Blech-Buam-Musi startet Biergarten-Tour in Grasheim

Die Mitglieder der Blech-Buam-Musi starteten am Samstag ihre Biergarten-Tour in Grasheim.

Die sieben Musiker freuten sich, dass sie nach der Zwangspause wieder loslegen durften

Von Doris Bednarz

Die Corona-Pandemie machte auch den sieben Musikern der Blech-Buam-Musi einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freuten sie sich jetzt auf ihre Biergarten-Tour, die am vergangenen Samstag beim Karmann in Grasheim startete. Die Besucher genossen die Biergartenatmosphäre, die volkstümliche Musik sowie die Witze und Anekdoten, die für jede Menge Spaß sorgten. Weitere Auftritte in der Region sollen im September folgen. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen verschoben.

Die Blech-Buam-Musi, das sind sieben Musiker zwischen 18 und 37 Jahren, für die es nichts Schöneres gibt, als bayrische, böhmische und auch neue Blasmusik zu spielen und die ihre Instrumente (drei Trompeten, zwei Posaunen, Tenorhorn und Tuba) bravourös beherrschen. Aber nicht nur Blasmusik steht auf dem Programm, sondern auch Gstanzln, Stimmungslieder sowie in Mundart gesungene Lieder. „Der Name Blech-Buam-Musi entstand 2015 während eines Weinfestes. Zu diesem Zeitpunkt waren wir tatsächlich noch Buam“, berichtet der aus Hollenbach stammende Christoph Böhm von der Entstehungsgeschichte. Mittlerweile sind aus den „Buam“ erfahrene Musiker geworden, die den Spaß an der Musik und dem gemeinsamen Spielen nicht verloren haben und sich gegenseitig anspornen. Seine Kollegen, die alle in mindestens zwei Blaskapellen spielen, kommen aus Fernmittenhausen, Rohrenfels, Marienheim, Unterhausen und Laisacker.

Eigentlich sollte die Kapelle dieses Jahr in Serbien anlässlich der zehnjährigen Partnerschaft zwischen Karlshuld und Beska spielen. Doch das große Fest wurde abgesagt – wie so viele andere auch, bedauert Böhm. Umso mehr freuen sich jetzt alle, dass wieder ein bisschen Kultur möglich ist. Von der Biergarten-Tour sollen in Zeiten von Corona drei Seiten profitieren: zum einen die Betreiber der Biergärten, zum anderen natürlich die Menschen, die wieder raus wollen, und nicht zuletzt auch die Band selbst. Die Musiker erhalten keine Gage, sondern lassen am Ende ihres Auftritts einen Hut herumgehen.

Die nächsten Termine der Blech-Buam-Musik sind: 13. September, ab 17 Uhr, Birkenheide Geisenfeld; 19. und 20. September, ab 14 Uhr, Biergarten Gumpp in Donauwörth; 25. und 26. September, ab 16 Uhr, Kastaniengarten Ingolstadt.

